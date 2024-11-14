У час повномасштабної війни багато педагогів взагалі виїхало за межі держави. Скільки є вчителів в Україні зараз, повідомить 24 Канал з посиланням на Факти.

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Скільки вчителів виїхали за кордон

У Міністерстві освіти і науки України поінформували, що станом на цей навчальний рік 5 410 педагогів перебувають за кордоном. Більшість, 81%, продовжує викладати дистанційно.

Цікаво! Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків повідомив, що близько 4% від загальної кількості ставок педагогів в Україні є вакантними.

Скільки вчителів працюють в Україні

У школах України на сьогодні працює 349 698 учителів (без урахування сумісників).

Однак вчителів деяких предметів значно не вистачає. Зокрема, математики, інформатики та англійської мови.

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Учителі отримуватимуть додаткові виплати