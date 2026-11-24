В Україні триває підготовка до впровадження реформи старшої профільної школи. "Профільна" повноцінно має стартувати 1 вересня 2027 року.

Також триває формування мережі академічних ліцеїв для навчання старшокласників. Як відбувається процес та за якими критеріями формують мережу, розповідає 24 Канал.

Як триває підготовка до впровадження реформи?

Внаслідок реалізації реформи старша школа має стати профільною: учні зможуть обирати напрям навчання та предмети для поглибленого вивчення відповідно до своїх інтересів і планів щодо майбутньої професії.

У 10 класі передбачений адаптаційний період, під час якого можна буде змінити обраний напрям.

Після завершення 9 класу учні матимуть два основні шляхи:

продовжити навчання в академічному ліцеї;

вступити до коледжу.

Менеджерка швейцарсько-українського проєкту DECIDE, який допомагає уряду у реалізації реформи старшої профільної школи, Валентина Полторак зазначила, що сьогодні академічні ліцеї формують профілі та педагогічні команди, які ці профілі забезпечуватимуть.

Наразі в Україні сформували мережу з 2090 академічних ліцеїв,

– каже Полторак.

Також в Україні створюють систему профорієнтації дітей та підлітків. На сьогодні готують 10 тисяч кар'єрних радників, які працюватимуть у 7, 8, 9 класах і допомагатимуть дитині у виборі майбутньої професії.

За якими основними критеріями формують академічні ліцеї?

Заступник міністра освіти і науки України Іван Юрійчук розповів, що мережа академічних ліцеїв вже де-факто сформована. Серед основних критеріїв – демографія, адже у ліцеях мають формувати відповідну кількість учнів. Ще один важливий критерій – вибір профілів і його забезпечення.

Ми також розуміємо, що повинен бути відповідний кадровий потенціал, тому що навчання у профільному ліцеї суттєво відрізняється від тих підходів, які ми застосовуємо у базовій школі. Мовиться, зокрема, про поглиблене вивчення предметів,

– уточнив він.

На його думку, це основні критерії для того, щоб ліцей міг бути якісним. Також додав, що не варто забувати і про інші важливі критерії: можливість доїзду учнів до академічного ліцею, наявність пансіону для проживання дітей на певних територіях тощо.