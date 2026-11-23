Adv

Старшокласники при цьому у межах 10 – 12 класів зможуть обирати профіль навчання відповідно до інтересів і планів.

Посадовці, нардепи та партнери, які допомагають впроваджувати цю реформу, у межах форуму "Реформа старшої профільної школи: можливості і виклики для громад" розповіли журналістам, чого варто очікувати старшокласникам, громадам та учителям; як у нашій державі готуються до старту реформи; які є виклики. Про це детально розповідає 24 Канал.

Що зміниться для старшокласників?

Внаслідок реалізації реформи старша школа має стати профільною: учні зможуть обирати напрям навчання та предмети для поглибленого вивчення відповідно до своїх інтересів і планів щодо майбутньої професії. У 10 класі передбачений адаптаційний період, під час якого можна буде змінити обраний напрям.

Після завершення 9 класу учні матимуть два основні шляхи:

продовжити навчання в академічному ліцеї;

вступити до коледжу.

В академічних ліцеях 10 – 12 класи стануть окремою ланкою профільної середньої освіти. Учні зможуть поглиблено вивчати обрані предмети, брати вибіркові курси та формувати власну освітню траєкторію.

Ліцей має пропонувати щонайменше три профілі навчання:

природничо-математичний (STEM);

мовно-літературний;

соціально-гуманітарний.

Як формують мережу академічних ліцеїв?

За даними проєкту DECIDE, 81% територіальних громад в Україні затвердили плани формування мережі закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття профільної середньої освіти. 19% – на стадії затвердження.

Профільну середню освіту забезпечуватимуть:

академічне спрямування – 2090 академічних ліцеїв;

професійне спрямування – 591 професійний коледж та 584 фахових коледжі.

Зараз 150 ліцеїв пілотують реформу. 30 ліцеїв – з 2025 – 2026 навчального року, 120 ліцеїв – з 2026 – 2027 навчального року.

Прогнозована середня наповнюваність академічних ліцеїв у 2029 – 2030 навчальному році становитиме 354 учні в 10 – 12 класах. Також прогнозують, що у середньому на паралелі здобуватимуть освіту 110 – 120 учнів.

За попередніми даними, 72% територіальних громад матимуть академічні ліцеї, 28% – не матимуть (без урахування ТОТ).

За даними проєкту, реформа старшої профільної школи не передбачає закриття початкових шкіл та гімназій. Початкові школи залишатимуть максимально наближеними до місць проживання дітей, а гімназії й надалі забезпечуватимуть здобуття базової середньої освіти. Зміни насамперед стосуватимуться організації профільного навчання у 10 – 12 класах.

Як учні обиратимуть заклад освіти після 9 класу?

Заступник міністра освіти і науки України Іван Юрійчук, який відповідає у відомстві за напрям загальної середньої освіти, каже: реформа профільної освіти була задумана так, щоб дитина мала кілька варіантів продовження освіти після закінчення 9 класу.

Ті діти, які хочуть надалі вступати в університети і після того виходити на ринок праці, можуть обрати академічний ліцей. Ті, які хочуть швидше вийти на ринок праці, не чекаючи здобуття університетської освіти, мають можливість вибрати навчання у ліцеї професійного спрямування і відразу після школи шукати свій шлях на ринку праці– зазначив посадовець.

І додав, що це не позбавляє їх можливості вступити в університет і здобути вищу освіту, але надає надалі можливість пришвидшеного виходу на ринок праці.

Нардеп з Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олександр Аліксійчук зазначив, що учні у старшій школі вже розумітимуть, у який виш вони хочуть вступати, чи який освітній напрям обиратимуть надалі.

При цьому він додав, що найбільший виклик для громад зараз – забезпечити умови навчання для дітей у межах профілів, які вони обирають, а також те, щоб цей вибір був достатній.

За якими основними критеріями формують академічні ліцеї?

Юрійчук розповів, що мережа академічних ліцеїв вже де-факто сформована. Серед основних критеріїв – демографія, адже у ліцеях мають формувати відповідну кількість учнів. Ще один важливий критерій – вибір профілів і його забезпечення.

Ми також розуміємо, що повинен бути відповідний кадровий потенціал, тому що навчання у профільному ліцеї суттєво відрізняється від тих підходів, які ми застосовуємо у базовій школі. Мовиться, зокрема, про поглиблене вивчення предметів– уточнив він.

На його думку, це основні критерії для того, щоб ліцей міг бути якісним. Також додав, що не варто забувати і про інші важливі критерії: можливість доїзду учнів до академічного ліцею, наявність пансіону для проживання дітей на певних територіях тощо.

Як триває підготовка до впровадження реформи?

Валентина Полторак – менеджерка швейцарсько-українського проєкту DECIDE, який допомагає уряду у здійсненні, у плануванні і реалізації реформи старшої профільної школи, каже: ідея профільної школи у тому, щоб діти на рівні академічного ліцею вже в 10, 11, 12 класі знайомились з різними професіями, спеціальностями в закладах вищої освіти. Також в старшій профільній школі є і професійне спрямування. Його забезпечують профтехи і коледжі.

За її словами, сьогодні заклади освіти, академічні ліцеї, готуються до старту реформи 1 вересня 2027 року: формують профілі та педагогічні команди, які ці профілі забезпечуватимуть. Наразі в Україні сформували мережу з 2090 академічних ліцеїв.

У старшій школі (10 – 12 класи) учні обиратимуть для вивчення майже 60% предметів. Але перед цим у 9 класі їм треба обрати освітній профіль. Профілі можуть бути різні– каже Полторак.

І додає: для того, щоб цей вибір був усвідомленим, в Україні створюють систему профорієнтації дітей та підлітків. На сьогодні готують 10 тисяч кар'єрних радників, які працюватимуть у 7, 8, 9 класах і допомагатимуть дитині у виборі майбутньої професії.

Дуже важливо розуміти, як працює ринок праці, які є можливості сьогодні від роботодавців, які можливості надає українська економіка. Тому до національного пілоту залучають не лише школи, а й громади і дуже багато роботодавців– акцентує експертка.

І додає, що дефіцит на ринку праці такий великий, що роботодавці готові працювати з дітьми, починаючи зі шкільної лави. І це вже відбувається.

Яка кількість учнів має сформувати паралель, аби дітям запропонували всі профілі на вибір?

Полторак каже: якщо в громаді є один ліцей, то він має бути багатопрофільним. Це мінімум три різних профілі.

Якщо говорити про мінімальну кількість, яку ми як експерти можемо порадити громадам мати в академічних ліцеях, то це понад 220 учнів. Це, власне, забезпечує можливість організувати ставки для педагогічних працівників, а також забезпечити три профілі в академічному ліцеї. У містах ми б радили понад тисячу дітей– каже вона.

За її словами, у Чернігові, до прикладу, сьогодні працюють 4 академічних ліцеї. У кожному з них навчається понад тисяча дітей, тож там забезпечили вільний вибір профілів.

Чи всі громади матимуть академічні ліцеї?

Полторак при цьому розповіла, що не всі громади матимуть академічні ліцеї.

81% громад сьогодні сформували мережу, 19% ще перебувають на етапі формування, але в цілому в нас буде 28% територіальних громад, які наразі не матимуть академічних ліцеїв. Учнів довозитимуть до інших громад, сусідніх. У цих громадах проживає 7% дітей старшого шкільного віку– уточнила вона.

Які зміни у навчальній програмі відбудуться?

Заступник очільника МОН розповів, що Типова освітня програма для 10 – 12 класів вже затверджена. З 1 вересня 2026 року у 150 школах розпочався пілот профільної школи. На основі цього вже підготували зміни до цієї освітньої програми. Але вони більш технічні. Заклади освіти вже можуть працювати і вже працюють над своїми власними освітніми програмами.

Основна відмінність такої програми у тому, що з'являється набагато більше можливостей для кожного учня сформувати свою індивідуальну освітню траєкторію. Тобто з'являються предмети за вибором. Будь-який учень може формувати свій освітній шлях таким, щоб відповідав його здібностям– зазначив він.

Також, за його словами, тут важливе поглиблене вивчення предметів.

Ми розуміємо, що профіль має сенс тільки тоді, коли певні предмети, які складають ядро цього профілю, вивчають поглиблено, аби учні з цими знаннями у майбутньому успішно вступити в найкращий український університет– додав Юрійчук.

Що буде з учителями, та чи не понизять частині закладів освіти статус?

Заступник міністра також розповів, що буде з учителями шкіл, які після реформи не матимуть статусу академічних ліцеїв.

Я думаю, що з учителями буде все добре– відповів посадовець.

Однак деталей не уточнив.

Також він заявив про те, що зараз існує стереотипне уявлення: якщо школа не стала ліцеєм, то для неї це пониження статусу.

Я вважаю, що всі три типи закладів – початкова школа, гімназія чи ліцей – абсолютно рівнозначні. Кожен має свою важливу роль і місію у системі освіти. І я пропоную не розглядати перехід, наприклад, теперішнього ліцею до гімназії як пониження статусу. Друге, якщо у школі не буде старших класів, це не означає, що там буде менша кількість дітей і менша кількість годин. Усе залежатиме від ситуації на місцях– заявив заступник очільника МОН.

Як держава гарантуватиме підвезення учнів до академічних ліцеїв?

Також посадовець розповів, як гарантуватимуть довезення учнів до академічних ліцеїв, якщо на їхній території такого закладу освіти не буде. Каже, що є субвенція на закупівлю автобусів.

Щороку виділяють кошти на закупівлю автобусів. Ми закуповуємо українські автобуси. Я сподіваюся, що питання підвезення розв'яжуть до старту профільної школи, тобто 1 вересня 2027 року– резюмував заступник очільника МОН.

Зауважимо, що у кінці лютого експрем'єрка Юлія Свириденко повідомляла, що уряд затвердив розподіл 2 мільярдів гривень на придбання шкільних автобусів у 2026 році. За ці кошти громади закуплять понад 540 автобусів. Зокрема автобуси зможуть закупити для закладів освіти, які з 2027/2028 навчального року стануть академічними ліцеями та прийматимуть учнів з інших шкіл громади.