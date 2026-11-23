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При этом старшеклассники 10–12 классов смогут выбирать профиль обучения в соответствии со своими интересами и планами.

Чиновники, народные депутаты и партнеры, помогающие внедрять эту реформу, в рамках форума "Реформа старшей профильной школы: возможности и вызовы для общин" рассказали журналистам, чего стоит ожидать старшеклассникам, общинам и учителям; как в нашей стране готовятся к запуску реформы; какие существуют вызовы. Об этом подробно рассказывает 24 Канал.

Что изменится для старшеклассников?

В результате реализации реформы старшая школа должна стать профильной: ученики смогут выбирать направление обучения и предметы для углубленного изучения в соответствии со своими интересами и планами относительно будущей профессии. В 10 классе предусмотрен адаптационный период, во время которого можно будет изменить выбранное направление.

По окончании 9 класса у учащихся будет два основных пути:

продолжить обучение в академическом лицее;

поступить в колледж.

В академических лицеях 10–12 классы станут отдельным звеном профильного среднего образования. Учащиеся смогут углубленно изучать выбранные предметы, посещать факультативные курсы и формировать собственную образовательную траекторию.

Лицей должен предлагать как минимум три профиля обучения:

естественно-математический (STEM);

языково-литературный;

социально-гуманитарный.

Как формируется сеть академических лицеев?

По данным проекта DECIDE, 81% территориальных общин в Украине утвердили планы формирования сети учебных заведений, которые будут обеспечивать получение профильного среднего образования. 19% – находятся на стадии утверждения.

Профильное среднее образование будут обеспечивать:

академическое направление – 2090 академических лицеев;

профессиональное направление – 591 профессиональный колледж и 584 профессиональных предвысших колледжа.

Сейчас 150 лицеев участвуют в пилотной реализации реформы. 30 лицеев – с 2025–2026 учебного года, 120 лицеев – с 2026–2027 учебного года.

Прогнозируемая средняя наполняемость академических лицеев в 2029–2030 учебном году составит 354 учащихся в 10–12 классах. Также прогнозируется, что в среднем на параллели будут обучаться 110–120 учащихся.

По предварительным данным, 72 % территориальных общин будут иметь академические лицеи, 28 % – не будут (без учета ВОТ).

Согласно проекту, реформа старшей профильной школы не предусматривает закрытия начальных школ и гимназий. Начальные школы будут оставаться максимально близкими к местам проживания детей, а гимназии и в дальнейшем будут обеспечивать получение базового среднего образования. Изменения в первую очередь коснутся организации профильного обучения в 10–12 классах.

Как ученики будут выбирать учебное заведение после 9 класса?

Заместитель министра образования и науки Украины Иван Юрийчук, отвечающий в ведомстве за направление общего среднего образования, говорит: реформа профильного образования была задумана так, чтобы у ребенка было несколько вариантов продолжения образования после окончания 9 класса.

Те дети, которые в дальнейшем хотят поступать в университеты, а затем выходить на рынок труда, могут выбрать академический лицей. Те, кто хочет быстрее выйти на рынок труда, не дожидаясь получения университетского образования, имеют возможность выбрать обучение в лицее профессиональной направленности и сразу после школы искать свой путь на рынке труда– отметил чиновник.

И добавил, что это не лишает их возможности поступить в университет и получить высшее образование, но дает в дальнейшем возможность ускоренного выхода на рынок труда.

Депутат из Комитета ВРУ по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Аликсийчук отметил, что ученики старшей школы уже будут понимать, в какой вуз они хотят поступить и какое образовательное направление выберут в дальнейшем.

При этом он добавил, что самый большой вызов для общин сейчас – обеспечить условия обучения для детей в рамках выбранных ими профилей, а также сделать так, чтобы этот выбор был достаточным.

По каким основным критериям формируются академические лицеи?

Юрийчук рассказал, что сеть академических лицеев уже де-факто сформирована. Среди основных критериев – демография, ведь в лицеях должно формироваться соответствующее количество учащихся. Еще один важный критерий – выбор профилей и его обеспечение.

Мы также понимаем, что должен быть соответствующий кадровый потенциал, потому что обучение в профильном лицее существенно отличается от тех подходов, которые мы применяем в базовой школе. Речь идет, в частности, об углубленном изучении предметов– уточнил он.

По его мнению, это основные критерии для того, чтобы лицей мог быть качественным. Также он добавил, что не стоит забывать и о других важных критериях: возможность доезда учащихся до академического лицея, наличие пансиона для проживания детей на определенных территориях и т. д.

Как проходит подготовка к внедрению реформы?

Валентина Полторак – менеджер швейцарско-украинского проекта DECIDE, который помогает правительству в осуществлении, в планировании и реализации реформы старшей профильной школы, говорит: идея профильной школы заключается в том, чтобы дети на уровне академического лицея уже в 10, 11, 12 классе знакомились с различными профессиями и специальностями в высших учебных заведениях. Также в старшей профильной школе предусмотрена профессиональная направленность. Ее обеспечивают профтехучилища и колледжи.

По ее словам, сегодня учебные заведения, академические лицеи, готовятся к запуску реформы 1 сентября 2027 года: формируют профили и педагогические команды, которые будут обеспечивать работу этих профилей. На данный момент в Украине сформирована сеть из 2090 академических лицеев.

В старшей школе (10–12 классы) ученики будут выбирать для изучения почти 60 % предметов. Но перед этим в 9 классе им нужно выбрать образовательный профиль. Профили могут быть разные– говорит Полторак.

И добавляет: для того, чтобы этот выбор был осознанным, в Украине создают систему профориентации детей и подростков. На сегодняшний день готовят 10 тысяч карьерных консультантов, которые будут работать в 7, 8, 9 классах и помогать ребенку в выборе будущей профессии.

Очень важно понимать, как работает рынок труда, какие возможности сегодня предлагают работодатели, какие возможности предоставляет украинская экономика. Поэтому к национальному пилотному проекту привлекают не только школы, но и общины, а также очень много работодателей– подчеркивает эксперт.

И добавляет, что дефицит на рынке труда такой большой, что работодатели готовы работать с детьми, начиная со школьной скамьи. И это уже происходит.

Какое количество учеников должно сформировать параллель, чтобы детям предложили все профили на выбор?

Полторак говорит: если в общине есть один лицей, то он должен быть многопрофильным. Это минимум три разных профиля.

Если говорить о минимальном количестве, которое мы как эксперты можем порекомендовать общинам для академических лицеев, то это более 220 учеников. Это, собственно, обеспечивает возможность организовать штатные должности для педагогических работников, а также обеспечить три профиля в академическом лицее. В городах мы бы рекомендовали более тысячи детей– говорит она.

По ее словам, в Чернигове, например, сегодня работают 4 академических лицея. В каждом из них обучается более тысячи детей, поэтому там обеспечили свободный выбор профилей.

Будут ли во всех общинах академические лицеи?

Полторак при этом рассказала, что не все общины будут иметь академические лицеи.

81% общин сегодня сформировали сеть, 19% еще находятся на этапе формирования, но в целом у нас будет 28% территориальных общин, которые пока не будут иметь академических лицеев. Учеников будут доставлять в другие, соседние общины. В этих общинах проживает 7% детей старшего школьного возраста– уточнила она.

Какие изменения произойдут в учебной программе?

Заместитель главы МОН рассказал, что Типовая образовательная программа для 10–12 классов уже утверждена. С 1 сентября 2026 года еще в 120 школах стартовал пилотный проект профильной школы. На основе этого уже подготовлены изменения в данную образовательную программу. Но они носят скорее технический характер. Учебные заведения уже могут разрабатывать и разрабатывают свои собственные образовательные программы.

Основное отличие такой программы в том, что появляется гораздо больше возможностей для каждого ученика сформировать свою индивидуальную образовательную траекторию. То есть появляются предметы по выбору. Любой ученик может формировать свой образовательный путь таким образом, чтобы он соответствовал его способностям– отметил он.

Кроме того, по его словам, здесь важно углубленное изучение предметов.

Мы понимаем, что профиль имеет смысл только тогда, когда определенные предметы, составляющие ядро этого профиля, изучаются углубленно, чтобы ученики с этими знаниями в будущем успешно поступили в лучший украинский университет– добавил Юрийчук.

Что будет с учителями и не понизят ли статус части учебных заведений?

Заместитель министра также рассказал, что будет с учителями школ, которые после реформы не будут иметь статуса академических лицеев.

Я думаю, что с учителями все будет хорошо– ответил чиновник.

Однако подробностей он не уточнил.

Также он заявил, что сейчас существует стереотипное представление: если школа не стала лицеем, то для нее это понижение статуса.

Я считаю, что все три типа учебных заведений – начальная школа, гимназия или лицей – абсолютно равнозначны. Каждое из них играет свою важную роль и выполняет свою миссию в системе образования. И я предлагаю не рассматривать переход, например, нынешнего лицея в гимназию как понижение статуса. Во-вторых, если в школе не будет старших классов, это не означает, что там будет меньше детей и меньше часов. Все будет зависеть от ситуации на местах– заявил заместитель главы МОН.

Как государство будет обеспечивать подвоз учащихся к академическим лицеям?

Также чиновник рассказал, как будут обеспечивать подвоз учащихся к академическим лицеям, если на их территории такого учебного заведения не будет. Говорит, что есть субвенция на закупку автобусов.

Ежегодно выделяются средства на закупку автобусов. Мы закупаем украинские автобусы. Я надеюсь, что вопрос подвоза будет решен до начала работы профильной школы, то есть к 1 сентября 2027 года– резюмировал заместитель главы МОН.

Отметим, что в конце февраля экс-премьер Юлия Свириденко сообщала, что правительство утвердило распределение 2 миллиардов гривен на приобретение школьных автобусов в 2026 году. На эти средства общины закупят более 540 автобусов. В частности, автобусы смогут закупить для учебных заведений, которые с 2027/2028 учебного года станут академическими лицеями и будут принимать учеников из других школ общины.