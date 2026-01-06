МОН назвало ліцеї, які пілотуватимуть реформу старшої школи з 1 вересня
- З 1 вересня 2026 року 79 ліцеїв з 23 областей України та Києва пілотуватимуть реформу старшої профільної школи, яка запроваджує 12-річну освіту.
- Пілотування включатиме нові програми, кар'єрних радників та можливість учням обирати освітню траєкторію.
З 2027 року у нашій державі повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні з цього часу здобуватимуть шкільну освіту вже 12 років.
Комісія при МОН України вже дібрала перші 79 ліцеїв, які пілотуватимуть реформу старшої школи з 1 вересня 2026 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти та науки України.
Що відомо про відбір?
До переліку увійшли ліцеї з 23 областей України та Києва. Серед них є заклади освіти різної проєктної потужності, очні й дистанційні, з міської та сільської місцевості, з різними профілями, а також заклад з мовою навчання національних меншин, зазначили у відомстві.
З переліком цих закладів освіти можна ознайомитися за посиланням.
Щоб стати пілотними, ліцеї подавали заявки, зібрали згоди батьків учнів на участь у пілотуванні й були відібрані комісією при МОН.
Скільки ліцеїв пілотуватимуть реформу?
Загалом у пілотуванні візьмуть участь 150 ліцеїв. Учні тут зможуть обирати освітню траєкторію та навчатися за новими програмами для обов'язкових і вибіркових предметів і курсів. Також у ліцеях з'являться кар'єрні освітні радники. Вони допомагатимуть учням і ученицям вибирати профіль, визначатися з вибірковими предметами й курсами, планами на майбутнє та сформувати план для досягнення професійних цілей.
Кожен заклад отримає фінансування в межах субвенції НУШ на оснащення навчальних кабінетів і лабораторій.
До слова, з 1 вересня 2025 року розпочався перший етап пілотування Профільної – реформи старшої школи. 30 ліцеїв із 19 областей упроваджують модель вибору учнями профілів і предметів. З 1 вересня 2026 року розпочнеться другий етап пілотування.
Що відомо про реформу старшої профільної школи?
- З 1 вересня 2025 року в Україні розпочався експериментальний проєкт – пілотування 12-річної школи в Україні. Він передбачає тестування нових програм.
- Сама реформа старшої профільної школи повноцінно розпочнеться з 2027 року, повідомляв у телеграм-каналі очільник Освітнього комітету Ради Сергій Бабак.
- Реформування запровадить два напрями навчання: академічний і професійний. Це перший крок до впровадження нового Державного стандарту профільної середньої освіти та підготовка до переходу на 12-річну систему.
- Нардеп також уточнив, що профільне навчання впроваджуватимуть не лише в академічних, але і в професійних ліцеях. Там, крім повної середньої освіти, учні отримають ще й професію.