МОН назвало ліцеї, які пілотуватимуть реформу старшої школи з 1 вересня

З 2027 року у нашій державі повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні з цього часу здобуватимуть шкільну освіту вже 12 років.

Комісія при МОН України вже дібрала перші 79 ліцеїв, які пілотуватимуть реформу старшої школи з 1 вересня 2026 року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти та науки України.

Що відомо про відбір?

До переліку увійшли ліцеї з 23 областей України та Києва. Серед них є заклади освіти різної проєктної потужності, очні й дистанційні, з міської та сільської місцевості, з різними профілями, а також заклад з мовою навчання національних меншин, зазначили у відомстві.

З переліком цих закладів освіти можна ознайомитися за посиланням.

Щоб стати пілотними, ліцеї подавали заявки, зібрали згоди батьків учнів на участь у пілотуванні й були відібрані комісією при МОН.

Скільки ліцеїв пілотуватимуть реформу?

Загалом у пілотуванні візьмуть участь 150 ліцеїв. Учні тут зможуть обирати освітню траєкторію та навчатися за новими програмами для обов'язкових і вибіркових предметів і курсів. Також у ліцеях з'являться кар'єрні освітні радники. Вони допомагатимуть учням і ученицям вибирати профіль, визначатися з вибірковими предметами й курсами, планами на майбутнє та сформувати план для досягнення професійних цілей.

Кожен заклад отримає фінансування в межах субвенції НУШ на оснащення навчальних кабінетів і лабораторій.

До слова, з 1 вересня 2025 року розпочався перший етап пілотування Профільної – реформи старшої школи. 30 ліцеїв із 19 областей упроваджують модель вибору учнями профілів і предметів. З 1 вересня 2026 року розпочнеться другий етап пілотування.

Що відомо про реформу старшої профільної школи?