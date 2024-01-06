"Гроші ходять за студентом": які зміни очікують на сферу вищої освіти
Джерело:Михайло Федоров
Посадовці пропонують втілити у життя принцип "гроші ходять за студентом". Тобто реалізувати новий підхід до фінансування здобуття вищої освіти.
Віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що його команда разом із МОН працює над фундаментальними змінами в системі вищої освіти. Зокрема, Кабмін погодив законопроєкт про нову систему фінансування з 2024 року.
Дивіться також Масштабні зміни у вишах, мобілізація студентів, реформи, НУШ: що чекає на освіту у 2024 році?
Федоров розповів про зміни, які очікують на сферу вищої освіти
Вищезгаданий законопроєкт передбачає запровадження грантів на навчання. Невдовзі його передадуть на розгляд у Раду.
Гранти будуть двох форматів: які повністю та частково покривають навчання. Розмір гранту визначатиметься за результатами ЗНО/НМТ,
– повідомив посадовець.
І пояснив, що змінить впровадження такої системи. При цьому Федоров назвав такі переваги:
- Якість освіти. Гранти створять конкуренцію між вишами за студентів. Ринкова конкуренція сприятиме покращенню якості освіти. ЗВО робитимуть усе для того, щоб залучити талановитих абітурієнтів.
- Свобода вибору. Студенти матимуть можливість самостійно формувати індивідуальну освітню траєкторію та не обмежувати свій вибір наявністю місць державного чи регіонального замовлення.
- Доступність. Вища освіта за підтримки держави стане доступною для більшої кількості українців, студенти зможуть отримати гранти від держави на навчання.
Як зміниться кількість студентів протягом 5 років – можна побачити на графіці.
Як зміниться система фінансування вищої освіти / МОН
Як видаватимуть гранти на навчання
Федоров також повідомив, що реформа передбачає перезавантаження пільгових кредитів, які мають видавати банки.
Повністю розкрити потенціал кредитування для здобуття вищої освіти буде можливо лише в мирний час,
– уточнив очільник Мінцифри.
І додав, що система грантів на вищу освіту – поширена світова практика, яка діє в США, Європі. А у центрі системи вищої освіти – студент, а не виш.
Вступник зможе сам вибирати, якому університету віддати свої кошти та на яку спеціальність вступати, а не вибирати спеціальність лише тому, що там є бюджетні місця,
– розповів віцепрем'єр.
Якщо Рада оперативно ухвалить цей законопроєкт, то нова система запрацює вже з вересня 2024 року.Детально про масштабні зміни та анонсовану реформу розповів очільник уряду Денис Шмигаль. Про це читайте тут.