МОН планує зменшити навантаження на викладачів
Джерело:Osvita.ua
У Міносвіти вирішили, як зберегти колективи в умовах об'єднання вишів в Україні. Розв'язання проблеми бачать у зменшенні навчального навантаження на викладачів.
Про це заявив заступник очільника Міносвіти Михайло Винницький в ефірі програми "Модуль знань". Він, зокрема, прокоментував норми законопроєкту щодо підтримки наукової роботи у вишах. Його розглядатиме Рада у другому читанні.
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Заступник Лісового зробив заяву про зменшення навантаження на викладачів
Посадовець заявив, що зменшення навчального навантаження викладачів з 600 до 500 годин буде позитивним кроком.
Ми зменшуємо навчальне навантаження на викладачів і скажемо тим викладачам: "Ви маєте займатися науковою роботою",
– наголосив заступник Лісового.
При цьому додав, що чимало викладачів у нашій державі не займається науковою роботою. Таких, на думку посадовця, варто було б перевести у статус "педагоги". Так, вони матимуть іншу систему навантаження.
Винницький також заявив, що мережа вишів в Україні відповідає потребам країни.
У нас роздута система. У нас багато закладів, у нас дуже багато викладачів. Я розумію, що це непопулярно, але модернізації не уникнути,
– акцентував посадовець.
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У МОН анонсували процес об'єднання вишів
- Міносвіти планує об'єднувати виші в Україні, аби оптимізувати мережу.
- Цей процес відбуватиметься точково по всій країні.
- При цьому питатимуть думки викладачів та студентів.
- У МОН сподіваються, що вже цьогоріч відбудеться мінімум шість об'єднань вишів у різних регіонах.