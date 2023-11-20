МОН планирует снизить нагрузку на преподавателей

В Минобразования решили, как сохранить коллективы в условиях объединения вузов в Украине. Решение проблемы видят в уменьшении обучающей нагрузки на преподавателей.

Об этом заявил заместитель главы Минобразования Михаил Винницкий в эфире программы "Модуль знаний". Он, в частности, прокомментировал нормы законопроекта по поддержке научной работы в вузах. Его будет рассматривать Рада во втором чтении.

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Заместитель Лисового сделал заявление об уменьшении нагрузки на преподавателей

Чиновник заявил, что уменьшение учебной нагрузки преподавателей с 600 до 500 часов будет положительным шагом.

Мы уменьшаем учебную нагрузку на преподавателей и скажем тем преподавателям: "Вы должны заниматься научной работой",

– подчеркнул заместитель Лисового.

При этом добавил, что многие преподаватели в нашем государстве не занимаются научной работой. Таких, по мнению должностного лица, стоило бы перевести в статус "педагоги". Так, у них будет другая система нагрузки.

Винницкий также заявил, что сеть вузов в Украине отвечает потребностям страны.

У нас раздутая система. У нас много заведений, у нас очень много преподавателей. Я понимаю, что это непопулярно, но модернизации не избежать,

– акцентировал чиновник.

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