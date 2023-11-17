Об этом заявил заместитель главы МОН Михаил Винницкий в эфире программы "Модуль знаний" на Суспильном. Чиновник считает, что сейчас демографическая ситуация не позволяет содержать такое количество университетов.

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В МОН заявили, что количество вузов в Украине нужно уменьшить

Винницкий заявил, что количество вузов в нашем государстве за последние 15 лет почти не изменилось.

15 лет назад среднее количество студентов на одно заведение высшего образования было 6,5 тысячи студентов, сегодня – 3,5 тысячи. Демография свидетельствует, что в следующем году у нас не станет больше 17-летних,

– сообщил заместитель Лисового.

И добавил, что в течение следующих 15 лет демографическая ситуация в Украине будет усложняться.

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