Про це заявив заступник очільника МОН Михайло Винницький в ефірі програми "Модуль знань" на Суспільному. Посадовець вважає, що зараз демографічна ситуація не дозволяє утримувати таку кількість університетів.

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У МОН заявили, що кількість вишів в Україні треба зменшити

Винницький заявив, що кількість вишів у нашій державі протягом останніх 15 років майже не змінилась.

15 років тому середня кількість студентів на один заклад вищої освіти була 6,5 тисяч студентів, сьогодні – 3,5 тисячі. Демографія свідчить, що наступного року у нас не стане більше 17-річних,

– повідомив заступник Лісового.

І додав, що упродовж наступних 15 років демографічна ситуація в Україні ускладнюватиметься.

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