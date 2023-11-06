Про це заявив заступник очільника Міносвіти з питань вищої освіти Михайло Винницький під час онлайн-зустрічі з представниками громадського об'єднання "Прогресильні". Посадовець при цьому додав, що протягом останніх 15 років значно зменшилась кількість вступників у ЗВО України.
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У МОН вважають, що в Україні забагато викладачів вишів
Винницький розповів: 15 років тому було 630 тисяч випускників шкіл щороку. Натомість торік – 360 тисяч. За словами посадовця, кількість вступників зменшилась де-факто наполовину, а кількість викладачів у вишах протягом цих років не змінилася.
Я розумію, що це дуже непопулярно звучить, але в нас забагато викладачів,
– заявив заступник очільника МОН.
При цьому Винницький переконаний, що підвищувати зарплату викладачам можна лише після модернізації мережі ЗВО.
Бюджет – не гумовий. Збільшення окладів чи збільшення зарплат викладачів є можливим лише за умови модернізації мережі,
– наголосив він.
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Як вплине реформа вищої освіти на роботу викладачів
- У вересні 2024 році стартує реформа вищої освіти в Україні.
- Зокрема, дистанційна форма навчання замінить заочну та вечірню.
- Михайло Винницький заявив, що реформа вплине на роботу викладачів по-різному.
- Також зауважив: є достатня кількість викладачів, які здатні дійсно надати якісні послуги із дистанційної освіти.
- І додав, що університетське середовище – достатньо консервативне, але Україна входить в європейський простір, тому ми маємо відповідати європейським стандартам.