Про це заявив заступник очільника Міносвіти з питань вищої освіти Михайло Винницький під час онлайн-зустрічі з представниками громадського об'єднання "Прогресильні". Посадовець при цьому додав, що протягом останніх 15 років значно зменшилась кількість вступників у ЗВО України.

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У МОН вважають, що в Україні забагато викладачів вишів

Винницький розповів: 15 років тому було 630 тисяч випускників шкіл щороку. Натомість торік – 360 тисяч. За словами посадовця, кількість вступників зменшилась де-факто наполовину, а кількість викладачів у вишах протягом цих років не змінилася.

Я розумію, що це дуже непопулярно звучить, але в нас забагато викладачів,

– заявив заступник очільника МОН.

При цьому Винницький переконаний, що підвищувати зарплату викладачам можна лише після модернізації мережі ЗВО.

Бюджет – не гумовий. Збільшення окладів чи збільшення зарплат викладачів є можливим лише за умови модернізації мережі,

– наголосив він.

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