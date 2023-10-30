Так, студентів, які навчаються за кошти держави, можуть працевлаштовувати у разі надходження пропозиції від роботодавця. Це передбачає відповідний законопроєкт МОН.

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Студентів можуть відраховувати з вишу за відмову від контракту

Цей законопроєкт спрямований на реформування системи бюджетного фінансування навчання у вишах. Так, влада може погодити вищезгаданий обов'язок студента-бюджетника щодо укладання відповідного договору законодавчо.

У такому разі, якщо студент, який навчається на бюджетній формі, отримає пропозицію щодо працевлаштування, має прийняти її. При цьому укласти з роботодавцем договір про працевлаштування протягом місяця з дати отримання пропозиції. А вже після завершення навчання студент повинен відпрацювати мінімум три роки на запропонованій роботі.

Якщо ж студент не хоче укладати такий договір, відповідно до пропозиції центру зайнятості, його переведуть на навчання за контрактом. У разі відмови – відрахують із вишу.

В Україні готують реформу вищої освіти

В Україні планують докорінно трансформувати сферу вищої освіти.

Зокрема, заочну та вечірню форми навчання замінять дистанційною.

Студенти зможуть обрати спеціальність не під час вступу, а після першого чи другого курсу.

Також студенти-контрактники самі вирішуватимуть, скільки навчатися в університеті. Вони зможуть регулювати термін навчання самостійно і вирішувати: вчитися 3 чи 6 років, до прикладу.

Які ще фундаментальні зміни очікують на сферу вищої освіти, читайте за посиланням "Заочне навчання скасують, студентам дають свободу: вищу освіту очікують фундаментальні зміни".