Так, студентов, обучающихся за средства государства, могут трудоустраивать при поступлении предложения от работодателя. Это предполагает соответствующий законопроект МОН.

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Студентов могут отчислять из вуза за отказ от контракта

Этот законопроект направлен на реформирование системы бюджетного финансирования обучения в вузах. Так, власть может согласовать вышеупомянутую обязанность студента-бюджетника по заключению соответствующего договора законодательно.

В таком случае, если студент, обучающийся на бюджетной форме, получит предложение о трудоустройстве, он должен принять его. При этом заключить с работодателем договор о трудоустройстве в течение месяца со дня получения предложения. А уже после окончания учебы студент должен отработать минимум три года на предложенной работе.

Если же студент не хочет заключать такой договор, согласно предложению центра занятости, его переведут на обучение по контракту. В случае отказа – отчислят из вуза.

В Украине готовят реформу высшего образования

В Украине планируют коренным образом трансформировать сферу высшего образования.

В частности, заочную и вечернюю формы обучения заменят дистанционной.

Студенты смогут выбрать специальность не при поступлении, а после первого или второго курса.

Также студенты-контрактники будут сами решать, сколько учиться в университете. Они смогут регулировать срок обучения самостоятельно и решать: учиться 3 или 6 лет, например.

Какие еще фундаментальные изменения ожидают сферу высшего образования, читайте по ссылке "Заочное обучение отменят, студентам дают свободу: высшее образование ожидают фундаментальные изменения".