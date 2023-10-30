Вицепремьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что студенты смогут закончить обучение по тем правилам, согласно которым учились. При этом подчеркнул: законопроект должна еще принять Рада.

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Как завершат обучение действующие студенты после реформы высшего образования

Вице-премьер подчеркнул: столь масштабная реформация необходима, если мы хотим, чтобы качество высшего образования было на высоком уровне, а отдельные вузы не продавали дипломы.

Также он отметил, что нужно обсуждать еще и такие вопросы, как:

правила избрания ректоров;

модель финансирования вузов;

финансирование государственных мест.

Есть еще много составляющих, которые нужно сделать для того, чтобы высшие учебные заведения начали между собой реально конкурировать,

– подчеркнул Федоров.

И акцентировал также на необходимости появления менеджеров, которые бы эффективно трансформировали вузы.

Какие еще фундаментальные изменения ожидают сферы высшего образования в соответствии с принятым законопроектом, читайте по ссылке "Заочное обучение отменят, студентам дают свободу: высшее образование ожидают фундаментальные изменения".