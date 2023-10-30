Вицепремьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров отметил, что студенты смогут закончить обучение по тем правилам, согласно которым учились. При этом подчеркнул: законопроект должна еще принять Рада.
Смотрите также Студенты в Украине теперь будут выбирать специальность не при поступлении в вуз
Как завершат обучение действующие студенты после реформы высшего образования
Вице-премьер подчеркнул: столь масштабная реформация необходима, если мы хотим, чтобы качество высшего образования было на высоком уровне, а отдельные вузы не продавали дипломы.
Также он отметил, что нужно обсуждать еще и такие вопросы, как:
- правила избрания ректоров;
- модель финансирования вузов;
- финансирование государственных мест.
Есть еще много составляющих, которые нужно сделать для того, чтобы высшие учебные заведения начали между собой реально конкурировать,
– подчеркнул Федоров.
И акцентировал также на необходимости появления менеджеров, которые бы эффективно трансформировали вузы.