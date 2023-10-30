Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що студенти зможуть закінчити навчання за тими правилами, відповідно до яких навчалися. При цьому наголосив: законопроєкт має ще ухвалити Рада.
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Як завершать навчання чинні студенти після реформи вищої освіти
Віцепрем'єр наголосив: така масштабна реформація необхідна, якщо ми хочемо, щоб якість вищої освіти була на високому рівні, а окремі виші не продавали дипломи.
Також він зауважив, що треба обговорювати ще й такі питання як:
- правила обрання ректорів;
- модель фінансування вишів;
- фінансування державних місць.
Є багато ще складових, які потрібно зробити для того, щоб вищі навчальні заклади почали між собою реально конкурувати,
– наголосив Федоров.
І акцентував також на необхідності появи менеджерів, які б ефективно трансформували виші.