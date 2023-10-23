Зокрема, вони зможуть обирати, скільки навчатися у виші та які саме предмети їм цікаві. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров зазначив, що вищу освіту оптимізують та наближають до європейських стандартів.

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Студенти в Україні тепер обиратимуть спеціальність не під час вступу у виш

Федоров також розповів, що студенти зможуть змінювати спеціальність після 1 – 2 років навчання в університеті.

За словами посадовця, 17-річним вступникам може бути важко обрати професію на все життя. Тож вибрати спеціальність можна буде після першого чи другого курсу.

Даємо студентам більше часу та можливостей, щоб визначитися. Вступаєте на певну галузь, 1 – 2 роки вивчаєте загальні предмети, далі вибираєте конкретну спеціальність, яка до душі,

– зауважив очільник Мінцифри.

У Міносвіти при цьому уточнили, що для бакалаврів будуть доступними міждисциплінарні програми. На таких програмах студенти зможуть після проходження 60 – 120 кредитів обрати спеціальність у межах тієї галузі, на яку вони вступали.



Студенти зможуть обрати спеціальність після 1 – 2 курсу / МОН

Які ще фундаментальні зміни очікують на сферу вищої освіти відповідно до ухваленого законопроєкту, читайте за посиланням "Заочне навчання скасують, студентам дають свободу: вищу освіту очікують фундаментальні зміни".