Если же поступающий, который проходит на бюджетную форму, откажется от своего места, он не сможет получить грант при поступлении на контракт. Даже если будет иметь необходимые для этого баллы НМТ, отмечает 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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Кто не сможет получить гранты на обучение
Генеральный директор директората высшего образования МОН Олег Шаров во время совещания, посвященного вопросам поступления в 2025 году, сообщил, что такое требование появилось после обработки проблем с прошлогодней вступительной кампанией.
Заметим, что в 2024 году около 7,5 тысячи абитуриентов отказались от рекомендации на места государственного заказа. В то же время более 4,7 тысячи из них поступили на контракт, а почти 1,9 тысячи получили грантовую поддержку.
Во избежание повторения такой ситуации в 2025 году поступающих, которые не подтвердят желание учиться на бюджете в случае предоставленной им рекомендации, лишат возможности получить грант для обучения на контракте.
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Что известно о грантовой системе в Украине
- В прошлом году в Украине запустили экспериментальный проект по предоставлению государственных грантов на получение первого высшего образования первокурсникам по контракту.
- Размер гранта зависел от специальности и результатов НМТ-2024.
- Сумма гранта – от 15 тысяч до 37,5 тысяч гривен.
- Поступающие имели возможность полученную сумму гранта отдать в выбранный вуз.
- К эксперименту присоединились почти 200 вузов Украины.
- Финансовую помощь от государства в рамках этого учебного года смогут получить около 14 тысяч человек.
- Наибольшее количество государственных грантов смогут получить студенты государственных и частных вузов из Львова и Киева, в частности таких как ЛНУ имени Франко, Львовская политехника и КНУ имени Шевченко.
- Больше всего грантов в этом году получили на специальность "Психология".