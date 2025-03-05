Якщо ж вступник, який проходить на бюджетну форму, відмовиться від свого місця, він не зможе отримати грант при вступі на контракт. Навіть якщо матиме необхідні для цього бали НМТ, зазначає 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Хто не зможе отримати гранти на навчання

Генеральний директор директорату вищої освіти МОН Олег Шаров під час наради, присвяченої питанням вступу в 2025 році, повідомив, що така вимога з'явилась після опрацювання проблем із торішньою вступною кампанією.

Зауважимо, що у 2024 році близько 7,5 тисячі вступників відмовились від рекомендації на місця державного замовлення. Водночас понад 4,7 тисячі з них вступили на контракт, а майже 1,9 тисячі отримали грантову підтримку.

Для уникнення повторення такої ситуації в 2025 році вступників, які не підтвердять бажання навчатись на бюджеті у разі наданої їм рекомендації, позбавлять можливості отримати грант для навчання на контракті.

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Що відомо про грантову систему в Україні