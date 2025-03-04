Про це повідомив очільник Кабміну Денис Шмигаль на пресконференції 4 березня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

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Коли в Раді буде законопроєкт про грантову систему у вищій освіті

Прем'єр зауважив, що запуск грантів поки що перебуває в експериментальному режимі.

Ми найближчим часом подамо його в парламент для уже законодавчого закріплення грантової системи, яка дає змогу практично кожному студенту-контрактнику отримати від 15 000 гривень на рік для покриття частини навчання на будь-якій бакалаврській програмі,

– повідомив очільник Кабміну.

І наголосив, що Україна продовжує реформу сфери освіти. Українські університети при цьому вже стають центрами науки, досліджень, інновацій.

Сьогодні багато технологій, які допомагають нашим військовим, розроблені в українських університетах,

– уточнив він.

Пріоритет на сьогодні – підвищення якості вищої освіти.

Також Шмигаль розповів, що триває реформування професійно-технічної освіти, адже Україна потребуватиме професійних інженерів, професійних робітників під час відновлення.

Ми сьогодні вже їх потребуємо, але проєкт відновлення буде вимагати ще більшої кількості якісних, високопродуктивних, дисциплінованих робочих рук, і професійно-технічна освіта в Україні має отримати належне визнання, належну підтримку від держави,

– зазначив посадовець.

І додав, що держава вже працює над цим.