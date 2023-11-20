Об этом заявил заместитель главы Минобразования Михаил Винницкий в эфире программы "Модуль знаний". Он, в частности, прокомментировал нормы законопроекта по поддержке научной работы в вузах. Его будет рассматривать Рада во втором чтении.
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Заместитель Лисового сделал заявление об уменьшении нагрузки на преподавателей
Чиновник заявил, что уменьшение учебной нагрузки преподавателей с 600 до 500 часов будет положительным шагом.
Мы уменьшаем учебную нагрузку на преподавателей и скажем тем преподавателям: "Вы должны заниматься научной работой",
– подчеркнул заместитель Лисового.
При этом добавил, что многие преподаватели в нашем государстве не занимаются научной работой. Таких, по мнению должностного лица, стоило бы перевести в статус "педагоги". Так, у них будет другая система нагрузки.
Винницкий также заявил, что сеть вузов в Украине отвечает потребностям страны.
У нас раздутая система. У нас много заведений, у нас очень много преподавателей. Я понимаю, что это непопулярно, но модернизации не избежать,
– акцентировал чиновник.
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В МОН анонсировали процесс объединения вузов
- Минобразования планирует объединять вузы в Украине, чтобы оптимизировать сеть.
- Этот процесс будет проходить точечно по всей стране.
- При этом будут спрашивать мнения преподавателей и студентов.
- В МОН надеются, что уже в этом году состоится минимум шесть объединений вузов в разных регионах.