Світовий банк дає Україні 30 мільйонів доларів на реформи у дошкіллі

Міжнародна спільнота задля підтримки дошкілля в Україні утворила Глобальний альянс. До нього увійшли понад 20 партнерів нашої держави.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Початковий внесок на суму 30 мільйонів доларів уже зробив Світовий банк.

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Скільки мільйонів отримає Україна на реформи у дошкіллі?

Кошти спрямують на:

розширення інклюзивного доступу до дошкільної освіти;

поліпшення практик викладання та умов навчання;

зміцнення інституційного й місцевого потенціалу управління системою дошкільної освіти.

Альянс утворили в межах нової ініціативи First Steps Forward, яку запустило МОН. Це перша загальнодержавна ініціатива, що має пріоритетом дошкілля та залучає партнерів для комплексної трансформації галузі та збільшення інвестицій.

Очільник МОН Оксен Лісовий заявив, що протягом останніх місяців в Україні ухвалили новий закон про дошкільну освіту, розробили нормативну базу, яка суттєво трансформує систему.

З початку повномасштабного вторгнення система дошкільної освіти в Україні зазнала значних втрат. Понад 320 тисяч дітей – а це більш ніж 20% – не мають доступу до очного навчання, а охоплення дошкільною освітою зменшилося на 25% з 2021 року. Багато дитсадків зруйновано або пошкоджено, а сама система потребує модернізації,

– повідомив заступник очільника МОН Євген Кудрявець.

Для подолання цих викликів МОН разом із міжнародними партнерами розробило Стратегію ранньої дошкільної освіти.

У МОН наголошують, що одна зі спільних цілей – до 2030 року забезпечити охоплення дошкільною освітою щонайменше 45 – 50% дітей віком до 3 років і 96% дітей віком від 3 до 6 років якісними послугами раннього розвитку.