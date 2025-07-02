МОН змінило регіональні коефіцієнти для вступу до вишів

В Україні триває вступна кампанія до профтехів, коледжів і вишів у 2025 році. Міністерство освіти і науки України при цьому оновило регіональні коефіцієнти, які використовуватимуть для розрахунку конкурсного бала абітурієнтів.

Оновлені коефіцієнти вказані в наказі МОН про затвердження змін до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2025 році. Про це інформує 24 Канал.

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Як змінили регіональні коефіцієнти

Регіональні коефіцієнти застосовуватимуть з метою заохочення абітурієнтів вступати до вишів різних регіонів нашої країни.

Зокрема, у 2025 році для вступу використовуватимуть такі коефіцієнти:

1,07 – у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях;

1,04 – у Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській областях;

1,00 – в інших регіонах і столиці.

Якщо порівнювати з 2024 роком, то зазначимо, що цьогоріч зменшили регіональний коефіцієнт для Чернігівської області та Бучанського району Київської області.

Регіональний коефіцієнт застосовуватимуть шляхом остаточного множення конкурсного бала за іспити на показник регіонального коефіцієнта.