Обновленные коэффициенты указаны в приказе МОН об утверждении изменений в Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году. Об этом информирует 24 Канал.

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Как изменили региональные коэффициенты

Региональные коэффициенты будут применять с целью поощрения абитуриентов поступать в вузы разных регионов нашей страны.

В частности, в 2025 году для поступления будут использовать такие коэффициенты:

1,07 – в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях;

1,04 – в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской областях;

1,00 – в других регионах и столице.

Если сравнивать с 2024 годом, то отметим, что в этом году уменьшили региональный коэффициент для Черниговской области и Бучанского района Киевской области.

Региональный коэффициент будут применять путем окончательного умножения конкурсного балла за экзамены на показатель регионального коэффициента.