Обновленные коэффициенты указаны в приказе МОН об утверждении изменений в Порядок приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году. Об этом информирует 24 Канал.
Смотрите также Как поступающему в магистратуру зарегистрировать электронный кабинет
Как изменили региональные коэффициенты
Региональные коэффициенты будут применять с целью поощрения абитуриентов поступать в вузы разных регионов нашей страны.
В частности, в 2025 году для поступления будут использовать такие коэффициенты:
1,07 – в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской областях;
1,04 – в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской областях;
1,00 – в других регионах и столице.
Если сравнивать с 2024 годом, то отметим, что в этом году уменьшили региональный коэффициент для Черниговской области и Бучанского района Киевской области.
Региональный коэффициент будут применять путем окончательного умножения конкурсного балла за экзамены на показатель регионального коэффициента.
- Ранее мы рассказывали, что для вступительной кампании 2025 года МОН разработало правила приема, а также краткие рекомендации для абитуриентов. Правила касаются всех ЗВО независимо от формы собственности. В этих правилах – основные правила и нововведения, которые должны знать нынешние абитуриенты.