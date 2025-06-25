Об основных моментах пошаговой инструкции от Минобразования по поступлению, рассказывает 24 Канал.

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С чего начать поступление

Для Вступления-2025 МОН разработало правила приема, а также краткие рекомендации для абитуриентов. Правила касаются всех вузов независимо от формы собственности. Перед поступлением абитуриенту следует проверить ЗВО и специальности (специализации) и убедиться:

имеет ли заведение лицензию;

аккредитована ли выбранная программа;

есть ли набор на специальность в 2025 году.

Есть возможность поступить на бюджет или получить гранты, которые частично перекроют плату за обучение, а также – на контракте (за свой счет).

Для льготных категорий поступающих (участники боевых действий, сироты, поступающие с временно оккупированных территорий и т.д.) в вузах могут быть квоты для поступления на бюджет.

Важно! В случае отказа от бюджетного места по одному заявлению, грант для частичной компенсации обучения по другому заявлению получить уже будет невозможно. Студент может получить разовую государственную помощь, ее форма и объем зависят от результатов его вступительных испытаний – конкурсного балла.

Какие экзамены учитываются при поступлении

В этом году поступление осуществляется на конкурсной основе, по результатам НМТ, профессиональных испытаний и творческих конкурсов. Но для бакалавриата, магистратуры и докторантуры предусмотрены свои экзамены.

Бакалавриат (медицинского, ветеринарного, фармацевтического магистра):

Основной экзамен – НМТ (Национальный мультипредметный тест).

Дополнительные творческие конкурсы или экзамены по физической подготовке – для отдельных специальностей.

Учтите! Для всех поступающих 2025 года в учреждения профессионального предвысшего и высшего образования обязательно подавать мотивационные письма, это составная часть заявления на поступление.

Магистратура. Поступление по ЕВЭ (единый вступительный экзамен), который состоит из двух блоков заданий:

ТЗНК (тест общей учебной компетенции) - тест по иностранному языку.

ЕФВВ – Единое профессиональное вступительное испытание для юристов, экономистов, политологов, международников, психологов, журналистов (полный перечень в Приложении 8 к Порядку приема).

Для PhD / доктора искусства:

ЕВВ – единое вступительное испытание по методологии научных исследований;

ЕВЭ (или для определенных категорий может быть собеседование по иностранному языку);

Вступительный экзамен по специальности;

другие формы вступительных испытаний в заведении ЕВИ и ЕВВ это допуск к экзаменам в заведении.

Регистрация электронного кабинета

Уже с 25 июня начинается регистрация электронных кабинетов для поступающих на основе базового среднего образования (9 классов) в учреждения профессионального предвысшего образования.

Для всех остальных поступающих в учреждения высшего образования – с 1 июля.

Чтобы подать заявления на поступление необходимо создать электронный кабинет. Если у вас были кабинеты предыдущих лет, то они аннулированы и нужно зарегистрировать новый. Кабинеты участника НМТ не является электронным кабинетом абитуриента.

Для подачи заявлений на поступление нужно создать электронный кабинет абитуриента на сайте ЕГЭБО и при регистрации электронного кабинета надо указать:

электронную почту, к которой поступающий точно имеет доступ. Это будет логин для входа в кабинет;

пароль для входа в кабинет надо придумать и запомнить;

серию и номер документа (одного из документов) о ранее полученном образовании (основу поступления);

номер, PIN-код и год получения сертификата НМТ / экзаменационного листа, который был получен при регистрации на ЕВЭ/ЕФВВ/ЕВВ. Если поступающий имеет сертификаты (листки) разных лет, то указывает данные одного из них, а другие сможете добавить непосредственно в кабинете;

в случае отсутствия сертификата НМТ / экзаменационного листа ЕВИ / ЕФВВ / ЕВВ) – надо указать тип, серию (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность, или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП, старается название идентификационный код).

Важно! После внесения данных на указанную почту придет линк для активации электронного кабинета. По ней нужно перейти в течение 15 минут. Если абитуриент не успеет за это время, то ему надо пройти регистрацию с начала.

В кабинете надо будет добавить контактные номера и загрузить собственное фото (размер до 1 Мб, не селфи, для заказа студенческого билета). Можно указать данные других сертификатов НМТ (ЕВИ) или документов об образовании (например, вы регистрировались по документу о полном общем среднем образовании, а есть также диплом младшего специалиста, эти документы можно использовать как различные основы поступления). В электронный кабинет загружается только фото, загрузка любых других файлов не предусмотрена!

Поступление по творческому конкурсу

Если выбранная вами специальность предусматривает творческий конкурс, то с 3 июля в электронном кабинете надо подать заявления на участие в нем. Для каждого конкурса будет отведено дату, время и место проведения испытаний.

Регистрация на бюджет продолжается до 18:00 10 июля, исключительно на контракт – до 25 июля. Проведение собеседований и творческих конкурсов на бюджет состоятся с 8 июля по 19 июля, исключительно контракт – до 1 августа.

Сколько заявлений можно подать на поступление

Максимально можно подать 15 заявлений на поступление, в том числе 5 на бюджет. По каждой траектории поступления определен период для подачи заявлений для конкурса на бюджет или контракт.

После подачи заявления непременно отслеживайте его статус. Особое внимание стоит уделить статусу "Требует уточнения абитуриентом". Это значит, что заведение приняло заявление, но в нем есть данные, которые требуют уточнения. Перечень таких данных и способ их представления указывается заведением. Получив рекомендацию к зачислению:

подтвердите выбор места обучения;

выполните требования к зачислению.

График вступительной кампании по каждой траектории можно проверить на сайте ЕГЭБО. Для этого выберите блок образования, которое хотите получать, и нажмите кнопку "Информация для поступающего"., В открывшемся меню, нажмите кнопку "Основные сроки вступительной кампании". Также удобно проверить даты в чат-боте "Образование всем".

Удобный и простой калькулятор конкурсного балла уже заработал на официальном сайте Вступ-2025.

Созданы особые условия для отдельных категорий абитуриентов:

поступающие с временно оккупированных территорий могут сдавать экзамены дистанционно,

ветераны,

ВПЛ,

сироты имеют квоты и льготы,

граждане других стран могут поступать по отдельным условиям,

лица с инвалидностью имеют право на адаптацию условий поступления

Обратите внимание! С 25 июня работает горячая линия ГП "Инфоресурс", где можно получить помощь с регистрацией кабинета и консультации по другим вопросам онлайн-вступления:

(044) 290-18-13

(067) 551-24-74

(093) 342-38-63

(095) 281-13-54

Электронная почта: vstup@inforesurs.gov.ua.

С 1 июля будет работать консультативная линия МОН по вопросам вступительной кампании: 0 800 504 570.