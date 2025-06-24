Также отмечали, что именно "провал" этого предмета на НМТ перекрывает им путь к поступлению в украинские ЗВО, поэтому они вынуждены паковать чемоданы. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко рассказала 24 Каналу, думает ли УЦОКО над тем, чтобы как-то видоизменить формулу НМТ для тех, кто намерен поступать, в частности, на художественные специальности.

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Нужно ли всем поступающим знание математики

Вакуленко отметила, что для поступления на художественные специальности математика не является определяющим предметом, ведь коэффициенты, которые указаны в условиях приема, на этот предмет, чрезвычайно низкие. Сейчас коэффициент на большинство творческих специальностей для этих предметов составляет лишь 0,1.

Большего – значительного – веса приобретает там именно конкурсный экзамен (то есть творческий конкурс, – 24 Канал). Вопрос здесь лишь в том, чтобы преодолеть порог "сдал / не сдал",

– уточнила она.

И добавила, что этот порог как доступ к высшему образованию является важным.

Ведь мы должны искать тех абитуриентов, которые способны будут осваивать довольно сложные программы вузов, способны будут мыслить и комплексно работать с материалами, которые предоставляют преподаватели,

– говорит Вакуленко.

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Она также ответила на "упреки" о том, что тесты НМТ по английскому языку содержали задания из международных тестов. Вакуленко заверила, что УЦОКО заказывает задания у разработчиков и не использует задания международного теста.

Подробнее о нынешней модели тестирования, сложность заданий, вызовы и перспективы НМТ читайте в разговоре 24 Канала з директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко.