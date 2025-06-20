Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала 24 Каналу о сложности модели НМТ 2025 года. И подчеркнула: нынешняя модель прохождения национального мультипредметного теста – фактически идентична прошлогодней.

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Сложнее ли нынешняя модель НМТ в этом году

Вакуленко отметила, что структура тестовых подборок такая же, сложность задач – также абсолютно аналогична прошлогодней.

Но жалобы у поступающих, по ее словам, возникают ежегодно. И это понятно, ведь стресс накапливается. В частности, из-за проблем, связанные с образовательными потерями в результате пандемии COVID-19 и полномасштабной войны.

Поэтому участникам мультитеста кажется, что задачи более сложные. Но они де-факто – идентичны с теми, что были в прошлом году,

– заверила Вакуленко.

Но, конечно, у каждого поступающего и каждой поступающей, добавила она, есть субъективное отношение к тестовой подборке, ведь одно задание они знали, как решить, а другое – нет. Поэтому у них и возникает понимание: если мне попало то, которое я не знаю, как решить, мне кажется, что это очень сложно.

Мы, к слову, публиковать прошлогодние тестовые формы, и поступающие могут сравнить их с нынешними и понять, что они работали с аналогичными тестовыми формами,

– говорит директор УЦОКО.

Подробнее о вызовах и перспективах НМТ 2025 года читайте завтра в разговоре 24 Канала с директором Украинского центра оценивания качества образования Татьяной Вакуленко.