Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла 24 Каналу про складність моделі НМТ 2025 року. І наголосила: цьогорічна модель проходження національного мультипредметного тесту – фактично ідентична до торішньої.

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Чи складніша цьогорічна модель НМТ

Вакуленко зазначила, що структура тестових добірок така сама, складність завдань – також абсолютно аналогічна до торішньої.

Натомість скарги у вступників, за її словами, виникають щорічно. І це зрозуміло, адже стрес накопичується. Зокрема, через проблеми, пов'язані з освітніми втратами внаслідок пандемії COVID-19 і повномасштабної війни.

Тому учасникам мультитесту здається, що завдання складніші. Але вони де-факто – ідентичні з тими, що були торік,

– запевнила Вакуленко.

Але, звичайно, у кожного вступника і кожної вступниці, додала вона, є суб'єктивне ставлення до тестової добірки, адже одне завдання вони знали, як розв'язати, а інше – ні. Тому у них і виникає розуміння: якщо мені потрапило те, яке я не знаю, як розв'язати, мені здається, що це надзвичайно складно.

Ми, до слова, публікувати торішні тестові форми, і вступники можуть порівняти їх з цьогорічними і зрозуміти, що вони працювали з аналогічними тестовими формами,

– каже директорка УЦОЯО.

Детальніше про виклики та перспективи НМТ 2025 року читайте завтра у розмові 24 Каналу з директоркою Українського центру оцінювання якості освіти Тетяною Вакуленко.