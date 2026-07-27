Американець у віці 18 років став наймолодшим у світі професором

21-річний Натан Томас став наймолодшим професором в історії. Вищу освіту він почав здобувати вже у віці 10 років.

А у віці 18 – отримав посаду професора і зараз викладає для своїх однолітків. Про досягнення Натана розповіли в Книзі рекордів Гіннеса.

Що відомо про хлопця та його досягнення

Він народився в родині інженерів. Особливо цікавився математикою і сферою STEM (наука, технології, інженерія, математика) – комплексним напрямом в освіті, націленим на розв'язання конкретних проблем.

У віці 10 років хлопець почав навчатися в Коледжі Маямі-Дейд, а у 14 – перевівся до Міжнародного університету Флориди. 18-річним вже здобув ступінь бакалавра та магістра з електротехніки. Обидва дипломи – з відзнакою.

У серпні 2023 року Натан розпочав кар'єру і став кваліфікованим викладачем у виші. Посаду він зайняв у віці 18 років і 364 днів, побивши історичний рекорд. Попереднім наймолодшим професором серед чоловіків був 19-річний Колін Маклорен, який помер у 1746 році.

Хлопець також розповів, як почав кар'єру у виші.

Всі там з однієї і тієї самої причини – щоб навчатися. Вік насправді не має значення. Я просто зосереджуюся на тому, щоб добре виконувати свою роботу та допомагати студентам усім, чим можу,

– зізнався він.

На час встановлення рекорду Натан також був на 16 днів молодший за американку Алію Сабур, яка має титул наймолодшої професорки серед жінок.

Чим ще цікавиться Натан

Хлопець надалі продовжує навчатися, щоб здобути ступінь доктора юридичних наук в Університеті Маямі. Планує працювати у сфері права інтелектуальної власності з акцентом на STEM.

Інженерія навчила мене, як структуровано розбирати складні проблеми. Я переніс цей підхід на вивчення права,

– зауважив він.

Хлопець зізнається, що отримує особливе задоволення від викладання.

Попри здобуття освіти і викладацьку діяльність, хлопцеві вдається знаходити час на хобі. Він грає у баскетбол, теніс, гольф. Також грає на фортепіано і любить слухати музику.

Юний професор каже, що шлях кожного має різний вигляд, навіть якщо мета виглядає схожою.

Краще з'ясувати, що насправді допомагає саме вам, і дотримуватися цього. Результати можуть з'явитися не одразу, але я щиро вірю, що він приходить з часом, якщо ви продовжуєте докладати зусиль,

– резюмував Натан.

Раніше ми розповідали, як 18-річний українець Дарій Кузьмінський здобуває міжнародну освіту у Японії. До слова, це навчання та диплом опісля дадуть йому можливість вступати у найпрестижніші університети світу. Деталі юний науковець зі Львова розповів в інтерв'ю 24 Каналу.