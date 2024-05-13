Ще встигаєте: завершується додатковий період реєстрації на НМТ-2024

В Україні 10 травня стартував додатковий період реєстрації на національний мультитест у 2024 році. Ті, хто не встиг стати учасником цьогорічного НМТ під час основної сесії, має лічені дні, аби виправити ситуацію.

Додатковий період реєстрації триватиме до 15 травня 2024 року. Хто ще може стати учасником мультитесту і як це зробити, читайте далі.

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Хто може зареєструватися на додаткову сесію НМТ

В Українському центрі оцінювання якості освіти зазначили, що зареєструватися для участі в додатковій сесії мультитесту ще можуть:

абітурієнти, які реєструвалися в основний період реєстрації, але отримали відмову. До 15 травня вони ще можуть усунути недоліки та повторно надіслати інформацію і копії документів до регіонального центру оцінювання якості освіти;

особи, які з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період і підтвердили це документально;

особи, які перебували у місцях позбавлення волі або слідчих ізоляторах за рішенням суду.

Якщо ви до 15 травня не врахуєте зауважень УЦОЯО, то не зможете взяти участь у цьогорічному НМТ.

Що потрібно для реєстрації

Під час реєстрації для участі в додаткових сесіях НМТ треба обов'язково завантажити до персонального кабінету сканкопію / фотокопіющодо надання можливості пройти тестування під час додаткових сесій та документа, що підтверджує поважну причину, через яку ви не зареєструвалися під час основного періоду реєстрації.

Для реєстрації в додатковий період потрібно:

створити особистий кабінет за допомогою спеціального сервісу на сайті УЦОЯО; завантажити фотокопію або сканкопію заяви про надання можливості скласти НМТ під час додаткової сесії; прикріпити документ, що підтверджує поважну причину, через яку учасник чи учасниця не змогли вчасно пройти реєстрацію.

Обробку інформації та відповідних сканкопій / фотокопій документів, надісланих потенційними учасниками в додатковий період реєстрації, регіональний центр оцінювання якості освіти здійснює протягом семи календарних днів із дня надсилання інформації на обробку.

Інформацію про допуск / недопуск особи до участі в додаткових сесіях НМТ зазначають в її персональному кабінеті.