Додатковий період реєстрації триватиме до 15 травня 2024 року. Хто ще може стати учасником мультитесту і як це зробити, читайте далі.
Дивіться також Стартував додатковий період реєстрації на НМТ-2024
Хто може зареєструватися на додаткову сесію НМТ
В Українському центрі оцінювання якості освіти зазначили, що зареєструватися для участі в додатковій сесії мультитесту ще можуть:
- абітурієнти, які реєструвалися в основний період реєстрації, але отримали відмову. До 15 травня вони ще можуть усунути недоліки та повторно надіслати інформацію і копії документів до регіонального центру оцінювання якості освіти;
- особи, які з поважних причин не змогли зареєструватися в основний період і підтвердили це документально;
- особи, які перебували у місцях позбавлення волі або слідчих ізоляторах за рішенням суду.
Якщо ви до 15 травня не врахуєте зауважень УЦОЯО, то не зможете взяти участь у цьогорічному НМТ.
Що потрібно для реєстрації
Для реєстрації в додатковий період потрібно:
- створити особистий кабінет за допомогою спеціального сервісу на сайті УЦОЯО;
- завантажити фотокопію або сканкопію заяви про надання можливості скласти НМТ під час додаткової сесії;
- прикріпити документ, що підтверджує поважну причину, через яку учасник чи учасниця не змогли вчасно пройти реєстрацію.
Обробку інформації та відповідних сканкопій / фотокопій документів, надісланих потенційними учасниками в додатковий період реєстрації, регіональний центр оцінювання якості освіти здійснює протягом семи календарних днів із дня надсилання інформації на обробку.
Інформацію про допуск / недопуск особи до участі в додаткових сесіях НМТ зазначають в її персональному кабінеті.