Дополнительный период регистрации продлится до 15 мая 2024 года. Кто еще может стать участником мультитеста и как это сделать, читайте дальше.
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Кто может зарегистрироваться на дополнительную сессию УМТ
В Украинском центре оценивания качества образования отметили, что зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии мультитеста еще могут:
- абитуриенты, которые регистрировались в основной период регистрации, но получили отказ. До 15 мая они еще могут устранить недостатки и повторно прислать информацию и копии документов в региональный центр оценивания качества образования;
- лица, которые по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период и подтвердили это документально;
- лица, которые находились в местах лишения свободы или следственных изоляторах по решению суда.
Если вы до 15 мая не учтете замечания УЦОКО, то не сможете принять участие в нынешнем УМТ.
Что нужно для регистрации
Для регистрации в дополнительный период нужно:
- создать личный кабинет с помощью специального сервиса на сайте УЦОКО;
- загрузить фотокопию или сканкопию заявления о предоставлении возможности сдать НМТ во время дополнительной сессии;
- прикрепить документ, подтверждающий уважительную причину, по которой участник или участница не смогли вовремя пройти регистрацию.
Обработку информации и соответствующих сканкопий / фотокопий документов, присланных потенциальными участниками в дополнительный период регистрации, региональный центр оценивания качества образования осуществляет в течение семи календарных дней со дня отправки информации на обработку.
Информацию о допуске / недопуске лица к участию в дополнительных сессиях УМТ отмечают в его персональном кабинете.