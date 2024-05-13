Дополнительный период регистрации продлится до 15 мая 2024 года. Кто еще может стать участником мультитеста и как это сделать, читайте дальше.

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Кто может зарегистрироваться на дополнительную сессию УМТ

В Украинском центре оценивания качества образования отметили, что зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии мультитеста еще могут:

абитуриенты, которые регистрировались в основной период регистрации, но получили отказ. До 15 мая они еще могут устранить недостатки и повторно прислать информацию и копии документов в региональный центр оценивания качества образования;

лица, которые по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период и подтвердили это документально;

лица, которые находились в местах лишения свободы или следственных изоляторах по решению суда.

Если вы до 15 мая не учтете замечания УЦОКО, то не сможете принять участие в нынешнем УМТ.

Обратите внимание! При регистрации для участия в дополнительных сессиях УМТ надо обязательно загрузить в персональный кабинет сканкопию / фотокопию заявления о предоставлении возможности пройти тестирование во время дополнительных сессий и документа, подтверждающего уважительную причину, по которой вы не зарегистрировались во время основного периода регистрации.

Что нужно для регистрации

Для регистрации в дополнительный период нужно:

создать личный кабинет с помощью специального сервиса на сайте УЦОКО; загрузить фотокопию или сканкопию заявления о предоставлении возможности сдать НМТ во время дополнительной сессии; прикрепить документ, подтверждающий уважительную причину, по которой участник или участница не смогли вовремя пройти регистрацию.

Обработку информации и соответствующих сканкопий / фотокопий документов, присланных потенциальными участниками в дополнительный период регистрации, региональный центр оценивания качества образования осуществляет в течение семи календарных дней со дня отправки информации на обработку.

Информацию о допуске / недопуске лица к участию в дополнительных сессиях УМТ отмечают в его персональном кабинете.