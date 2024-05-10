Этот период предусмотрен для тех, кто получил отказ при регистрации в рамках основного периода. Им надо доработать пени данные.
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Кто может зарегистрироваться в дополнительный период на НМТ
Так, вышеупомянутые участники должны доработать в персональном кабинете, созданном в основной период регистрации, предоставленные ими при регистрации для участия в основной сессии НМТ информацию или копии документов и отправить их на обработку в региональный центр оценивания качества образования. При этом не забыть нажать на соответствующую кнопку в сервисе.
В течение дополнительного периода могут зарегистрироваться те абитуриенты, кто не смог по уважительным причинам зарегистрироваться в основной период регистрации.
Такие лица должны с помощью специального сервиса создать персональный кабинет на вебсайте УЦОКО, указать персональные данные и загрузить копии определенных документов.
Для более быстрой и удобной регистрации можно воспользоваться приложением Дія для автоматического заполнения персональных данных.
В дополнительный период также регистрируют лиц, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах. Им нужно обратиться к представителям учреждения исполнения наказаний или следственного изолятора или непосредственно в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.
Решение о допуске лица к участию в УМТ во время дополнительных сессий примет регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования.
В случае успешной регистрации потенциальный участник сможет пройти тестирование во время дополнительных сессий.
В УЦОКО советуют тем абитуриентам, которые будут регистрироваться в рамках дополнительного периода, после отправки регистрационных данных на обработку ежедневно проверять в персональном кабинете состояние обработки регистрационных документов. Так в случае выявления недостатков они успеют об этом узнать и исправить их.
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Основные факты об УМТ в 2024 году
- Основная сессия мультитеста в 2024 году продлится в течение 14 – 25 июня.
- Дополнительная – состоится в течение 11 – 19 июля.
- На УМТ знания участников будут проверять по четырем предметам.
- Три будут обязательными, четвертый – по выбору.
- Результаты мультитеста будут нужны для поступления в вузы Украины.