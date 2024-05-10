Цей період передбачений для тих, хто отримав відмову під час реєстрації у межах основного періоду. Їм треба доопрацювати певні дані.

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Хто може зареєструватися у додатковий період на НМТ

Так, вищезгадані учасники повинні доопрацювати у персональному кабінеті, створеному в основний період реєстрації, надані ними під час реєстрації для участі в основній сесії НМТ інформацію або копії документів та надіслати їх на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти. При цьому не забути натиснути на відповідну кнопку в сервісі.

Протягом додаткового періоду можуть зареєструватись ті вступники, хто не зміг із поважних причин зареєструватися в основний період реєстрації.

Такі особи повинні за допомогою спеціального сервісу створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО, вказати персональні дані та завантажити копії визначених документів.

Для швидшої і зручнішої реєстрації можна скористатись застосунком Дія для автоматичного заповнення персональних даних.

У додатковий період також реєструють осіб, які за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань або слідчих ізоляторах. Їм потрібно звернутися до представників установи виконання покарань чи слідчого ізолятора або безпосередньо до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Рішення щодо допуску особи до участі в НМТ під час додаткових сесій ухвалить регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти.

У разі успішної реєстрації потенційний учасник матиме змогу пройти тестування під час додаткових сесій.

В УЦОЯО радять тим вступникам, які реєструватимуться у межах додаткового періоду, після надсилання реєстраційних даних на обробку щодня перевіряти в персональному кабінеті стан опрацювання реєстраційних документів. Так у разі виявлення недоліків вони встигнуть про це дізнатися та виправити їх.

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