Скільки учасників уже зареєструвалося на НМТ у 2024 році

В Україні вже другий тиждень триває реєстрація для участі в НМТ у 2024 році. Вона стартувала 14 березня й триватиме до 11 квітня включно.

Від початку реєстрації понад 186 тисяч осіб уже скористалися спеціальним сервісом на вебсайті УЦОЯО. Понад 165 тисяч із них надіслали внесену в реєстраційну форму інформацію та копії документів на обробку до регіональних центрів оцінювання якості освіти.

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Скільки учасників НМТ вже зареєструвалися

Станом на 25 березня охочих складати НМТ в Україні виявилося 151 014 осіб, за кордоном – 14 731 особа.

З додаткового блоку предметів НМТ вступники віддають перевагу іноземним мовам (76 559 осіб) та біології (31 398 осіб).

На сьогодні 135 121 особа вже отримала повідомлення про успішну реєстрацію й можливість сформувати сертифікат НМТ 2024 року.

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Як успішно зареєструватися на НМТ-2024

Щоб успішно зареєструватися на тестування, вступнику / вступниці треба створити персональний кабінет. Це можна зробити і завдяки застосунку Дія або шляхом самостійного заповнення форми в реєстраційному сервісі.

Далі необхідно заповнити коротку стандартну форму, зокрема:

вибрати категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років";

указати навчальний предмет на вибір серед запропонованого переліку;

вибрати населений пункт в Україні, де плануєте перебувати в дні проведення іспиту, чи населений пункт за кордоном, де бажаєте пройти НМТ;

завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів.

Після цього внесену інформацію та копії документів треба надіслати на обробку до регіонального центру, натиснувши на відповідну кнопку в сервісі.

Після надсилання документів на обробку варто час від часу заглядати до персонального кабінету, щоб не пропустити важливого повідомлення.

До 15 квітня в персональному кабінеті вступник / вступниця матиме змогу змінити навчальний предмет додаткового блоку, з якого він / вона бажає пройти тестування, чи населений пункт в Україні або за кордоном, де перебуватиме в дні проведення НМТ, або вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткової сесії.