С начала регистрации более 186 тысяч человек уже воспользовались специальным сервисом на веб-сайте УЦОКО. Более 165 тысяч из них прислали внесенную в регистрационную форму информацию и копии документов на обработку в региональные центры оценивания качества образования.

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Сколько участников НМТ уже зарегистрировались

По состоянию на 25 марта желающих сдавать НМТ в Украине оказалось 151 014 человек, за рубежом – 14 731 человек.

Из дополнительного блока предметов НМТ поступающие отдают предпочтение иностранным языкам (76 559 человек) и биологии (31 398 человек).

На сегодня 135 121 человек уже получил сообщение об успешной регистрации и возможность сформировать сертификат НМТ 2024 года.

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Как успешно зарегистрироваться на НМТ-2024

Чтобы успешно зарегистрироваться на тестирование, поступающему / поступающей надо создать персональный кабинет. Это можно сделать и благодаря приложению Дия или путем самостоятельного заполнения формы в регистрационном сервисе.

Далее необходимо заполнить короткую стандартную форму, в частности:

выбрать категорию "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет";

указать учебный предмет на выбор среди предложенного перечня;

выбрать населенный пункт в Украине, где планируете находиться в дни проведения экзамена, или населенный пункт за рубежом, где хотите пройти НМТ;

загрузить сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов.

После этого внесенную информацию и копии документов надо отправить на обработку в региональный центр, нажав на соответствующую кнопку в сервисе.

После отправки документов на обработку стоит время от времени заглядывать в персональный кабинет, чтобы не пропустить важного сообщения.

До 15 апреля в персональном кабинете абитуриент / абитуриентка сможет изменить учебный предмет дополнительного блока, по которому он / она желает пройти тестирование, или населенный пункт в Украине или за рубежом, где будет находиться в дни проведения НМТ, или указать на потребность в прохождении НМТ во время дополнительной сессии.