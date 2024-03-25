Так, при создании персонального кабинета поступающие смогут воспользоваться мобильным приложением Дія для автоматического заполнения паспортных данных. Для этого важно иметь ID-карту или загранпаспорт в Дії.

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Как зарегистрироваться на НМТ в Дії

Регистрация для участия в НМТ стартует с создания персонального кабинета с помощью специального сервиса. Его можно найти на веб-сайте УЦОКО.

Но поступающие могут создать персональный кабинет быстрее и удобнее благодаря Дії. Нужно отправить копию цифрового паспорта через Дію – так персональные данные, необходимые для регистрации, будут загружены в сервис регистрации автоматически.

Пошаговая инструкция

Для регистрации на НМТ через приложение надо выполнить следующие действия:

Шаг 1: Зайти на страницу специального сервиса "Регистрация для участия в НМТ" и ознакомиться с предложенным документами, нажать на кнопку "начать регистрацию".

Шаг 2: Выбрать опцию "Создать с помощью Действия".

Шаг 3: Нажать на QR-код или отсканировать его камерой смартфона, на котором установлена Дія, и подтвердить отправку копии паспорта Дія.Подписью.

Шаг 4: В сервисе регистрации заполнить короткую стандартную форму, в которой важно указать следующие данные:

контактную информацию;

выбрать категорию "выпускник текущего года" или "выпускник прошлых лет";

указать учебный предмет на выбор среди предложенного перечня;

выбрать населенный пункт в Украине, где планируете находиться в дни проведения экзамена, или населенный пункт за рубежом, где желаете сдавать НМТ;

загрузить копию документа об образовании (если вы выпускник 2024 года – загрузить справку с места учебы, если закончили школу в предыдущие годы – копию аттестата или свидетельства о полном общем среднем образовании);

после прохождения вышеупомянутых шагов обязательно надо нажать кнопку "Отправить на обработку", чтобы данные пошли на обработку в региональный центр оценивания качества образования.

Именно ваш персональный кабинет является инструментом связи с региональным центром оценивания качества образования. В персональном кабинете вы получите сообщение об успешной регистрации.

Кроме того, теперь для входа в персональный кабинет можно использовать Дія.Підпис. Для этого перейдите на страницу персонального кабинета, выберите вариант "Вход с помощью приложения Дія", нажмите на QR-код или сканируете его камерой смартфона, на котором есть Дія и пройдите проверку по фото,

– говорят в МОН.

Напомним, что регистрация для участия НМТ в 2024 году стартовала 14 марта 2024 года и продлится до 11 апреля включительно.