Так, украинским специалистам удалось договориться еще с несколькими европейскими странами. А также – с США.

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В каких странах будет проходить НМТ-2024

Так, НМТ в 2024 году можно сдать также в таких городах как:

  • Валенсия (Королевство Испания);
  • Алкмар, Амстердам и Роттердам (Королевство Нидерланды);
  • Кишинев (Республика Молдова);
  • Лондон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
  • Дюссельдорф (Германия);
  • Нью-Йорк (Соединенные Штаты Америки) – дополнительная сессия.

Несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ расширен, все же есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном населенном пункте оно станет недоступным для выбора в сервисе регистрации,
– предупреждают в УЦОКО.

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В каких городах за рубежом уже нельзя сдать НМТ

По состоянию на 20 марта уже нет свободных мест для прохождения НМТ в таких городах:

  • Берн (Швейцария);
  • Бухарест (Румыния);
  • Кельн, Нюрнберг (Германия);
  • Прага (Чехия);
  • Чикаго (США).

Отметим, что до 11 апреля продолжается регистрация на НМТ в 2024 году.

В каких странах состоится НМТ в 2024 году

Тестирование в этом году можно сдать в 54 городах 31 страны.

Страна Населенный пункт
Азербайджанская Республика Баку
Великое Герцогство Люксембург Мерш
Грузия Тбилиси
Эстонская Республика Таллинн
Итальянская Республика Милан, Рим
Канада Эдмонтон, Торонто
Королевство Бельгия Брюссель
Королевство Испания Валенсия
Королевство Дания Орхус
Королевство Нидерланды Алкмар, Амстердам, Роттердам
Королевство Норвегия Осло
Королевство Швеция Стокгольм
Латвийская Республика Рига
Литовская Республика Каунас
Португальская Республика Лиссабон
Республика Австрия Вена
Республика Болгария Варна, София
Республика Молдова Кишинев
Республика Польша Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Домброва Горнича, Краков, Люблин
Республика Хорватия Загреб
Румыния Бухарест
Словацкая Республика Братислава
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Эдинбург, Лондон
Соединенные Штаты Америки Детройт, штат Мичиган; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; Сакраменто, штат Калифорния; Чикаго, штат Иллинойс
Турецкая Республика Бельдиби
Венгрия Будапешт
Федеративная Республика Германия Берлин, Гамбург, Йена, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Нюрнберг, Пассау, Дюссельдорф
Финляндская Республика Хельсинки
Французская Республика Марсель, Париж
Чешская Республика Брно, Прага
Швейцарская Конфедерация Берн