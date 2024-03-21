Так, украинским специалистам удалось договориться еще с несколькими европейскими странами. А также – с США.

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В каких странах будет проходить НМТ-2024

Так, НМТ в 2024 году можно сдать также в таких городах как:

Валенсия (Королевство Испания);

Алкмар, Амстердам и Роттердам (Королевство Нидерланды);

Кишинев (Республика Молдова);

Лондон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);

Дюссельдорф (Германия);

Нью-Йорк (Соединенные Штаты Америки) – дополнительная сессия.

Несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ расширен, все же есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном населенном пункте оно станет недоступным для выбора в сервисе регистрации,

– предупреждают в УЦОКО.

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В каких городах за рубежом уже нельзя сдать НМТ

По состоянию на 20 марта уже нет свободных мест для прохождения НМТ в таких городах:

Берн (Швейцария);

Бухарест (Румыния);

Кельн, Нюрнберг (Германия);

Прага (Чехия);

Чикаго (США).

Отметим, что до 11 апреля продолжается регистрация на НМТ в 2024 году.

В каких странах состоится НМТ в 2024 году

Тестирование в этом году можно сдать в 54 городах 31 страны.