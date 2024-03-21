Так, украинским специалистам удалось договориться еще с несколькими европейскими странами. А также – с США.
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В каких странах будет проходить НМТ-2024
Так, НМТ в 2024 году можно сдать также в таких городах как:
- Валенсия (Королевство Испания);
- Алкмар, Амстердам и Роттердам (Королевство Нидерланды);
- Кишинев (Республика Молдова);
- Лондон (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
- Дюссельдорф (Германия);
- Нью-Йорк (Соединенные Штаты Америки) – дополнительная сессия.
Несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ расширен, все же есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном населенном пункте оно станет недоступным для выбора в сервисе регистрации,
– предупреждают в УЦОКО.
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В каких городах за рубежом уже нельзя сдать НМТ
По состоянию на 20 марта уже нет свободных мест для прохождения НМТ в таких городах:
- Берн (Швейцария);
- Бухарест (Румыния);
- Кельн, Нюрнберг (Германия);
- Прага (Чехия);
- Чикаго (США).
Отметим, что до 11 апреля продолжается регистрация на НМТ в 2024 году.
В каких странах состоится НМТ в 2024 году
Тестирование в этом году можно сдать в 54 городах 31 страны.
|Страна
|Населенный пункт
|Азербайджанская Республика
|Баку
|Великое Герцогство Люксембург
|Мерш
|Грузия
|Тбилиси
|Эстонская Республика
|Таллинн
|Итальянская Республика
|Милан, Рим
|Канада
|Эдмонтон, Торонто
|Королевство Бельгия
|Брюссель
|Королевство Испания
|Валенсия
|Королевство Дания
|Орхус
|Королевство Нидерланды
|Алкмар, Амстердам, Роттердам
|Королевство Норвегия
|Осло
|Королевство Швеция
|Стокгольм
|Латвийская Республика
|Рига
|Литовская Республика
|Каунас
|Португальская Республика
|Лиссабон
|Республика Австрия
|Вена
|Республика Болгария
|Варна, София
|Республика Молдова
|Кишинев
|Республика Польша
|Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Домброва Горнича, Краков, Люблин
|Республика Хорватия
|Загреб
|Румыния
|Бухарест
|Словацкая Республика
|Братислава
|Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
|Эдинбург, Лондон
|Соединенные Штаты Америки
|Детройт, штат Мичиган; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; Сакраменто, штат Калифорния; Чикаго, штат Иллинойс
|Турецкая Республика
|Бельдиби
|Венгрия
|Будапешт
|Федеративная Республика Германия
|Берлин, Гамбург, Йена, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Нюрнберг, Пассау, Дюссельдорф
|Финляндская Республика
|Хельсинки
|Французская Республика
|Марсель, Париж
|Чешская Республика
|Брно, Прага
|Швейцарская Конфедерация
|Берн