Так, українським фахівцям вдалося домовитися ще з кількома європейськими країнами. А також – зі США.
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У яких країнах відбуватиметься НМТ-2024
Так, НМТ у 2024 році можна скласти також у таких містах як:
- Валенсія (Королівство Іспанія);
- Алкмар, Амстердам і Роттердам (Королівство Нідерланди);
- Кишинів (Республіка Молдова);
- Лондон (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії);
- Дюссельдорф (Німеччина);
- Нью-Йорк (Сполучені Штати Америки) – додаткова сесія.
Попри те, що перелік міст для проходження НМТ розширено, усе ж є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами. Тож у разі вичерпання місць у певному населеному пункті воно стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації,
– попереджають в УЦОЯО.
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У яких містах за кордоном вже не можна скласти НМТ
Станом на 20 березня вже немає вільних місць для проходження НМТ в таких містах:
- Берн (Швейцарія);
- Бухарест (Румунія);
- Кельн, Нюрнберг (Німеччина);
- Прага (Чехія);
- Чикаго (США).
Зазначимо, що до 11 квітня триває реєстрація на НМТ у 2024 році.
У яких країнах відбудеться НМТ у 2024 році
Тестування цьогоріч можна скласти у 54 містах 31 країни.
|Країна
|Населений пункт
|Азербайджанська Республіка
|Баку
|Велике Герцогство Люксембург
|Мерш
|Грузія
|Тбілісі
|Естонська Республіка
|Таллінн
|Італійська Республіка
|Мілан, Рим
|Канада
|Едмонтон, Торонто
|Королівство Бельгія
|Брюссель
|Королівство Іспанія
|Валенсія
|Королівство Данія
|Орхус
|Королівство Нідерланди
|Алкмар, Амстердам, Роттердам
|Королівство Норвегія
|Осло
|Королівство Швеція
|Стокгольм
|Латвійська Республіка
|Рига
|Литовська Республіка
|Каунас
|Португальська Республіка
|Лісабон
|Республіка Австрія
|Відень
|Республіка Болгарія
|Варна, Софія
|Республіка Молдова
|Кишинів
|Республіка Польща
|Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Домброва Горнича, Краків, Люблін
|Республіка Хорватія
|Загреб
|Румунія
|Бухарест
|Словацька Республіка
|Братислава
|Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії
|Единбург, Лондон
|Сполучені Штати Америки
|Детройт, штат Мічиган; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; Сакраменто, штат Каліфорнія; Чикаго, штат Іллінойс
|Турецька Республіка
|Бельдібі
|Угорщина
|Будапешт
|Федеративна Республіка Німеччина
|Берлін, Гамбург, Єна, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Нюрнберг, Пассау, Дюссельдорф
|Фінляндська Республіка
|Гельсінкі
|Французька Республіка
|Марсель, Париж
|Чеська Республіка
|Брно, Прага
|Швейцарська Конфедерація
|Берн