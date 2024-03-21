Так, українським фахівцям вдалося домовитися ще з кількома європейськими країнами. А також – зі США.

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У яких країнах відбуватиметься НМТ-2024

Так, НМТ у 2024 році можна скласти також у таких містах як:

  • Валенсія (Королівство Іспанія);
  • Алкмар, Амстердам і Роттердам (Королівство Нідерланди);
  • Кишинів (Республіка Молдова);
  • Лондон (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії);
  • Дюссельдорф (Німеччина);
  • Нью-Йорк (Сполучені Штати Америки) – додаткова сесія.

Попри те, що перелік міст для проходження НМТ розширено, усе ж є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами. Тож у разі вичерпання місць у певному населеному пункті воно стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації,
– попереджають в УЦОЯО.

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У яких містах за кордоном вже не можна скласти НМТ

Станом на 20 березня вже немає вільних місць для проходження НМТ в таких містах:

  • Берн (Швейцарія);
  • Бухарест (Румунія);
  • Кельн, Нюрнберг (Німеччина);
  • Прага (Чехія);
  • Чикаго (США).

Зазначимо, що до 11 квітня триває реєстрація на НМТ у 2024 році.

У яких країнах відбудеться НМТ у 2024 році

Тестування цьогоріч можна скласти у 54 містах 31 країни.

Країна Населений пункт
Азербайджанська Республіка Баку
Велике Герцогство Люксембург Мерш
Грузія Тбілісі
Естонська Республіка Таллінн
Італійська Республіка Мілан, Рим
Канада Едмонтон, Торонто
Королівство Бельгія Брюссель
Королівство Іспанія Валенсія
Королівство Данія Орхус
Королівство Нідерланди Алкмар, Амстердам, Роттердам
Королівство Норвегія Осло
Королівство Швеція Стокгольм
Латвійська Республіка Рига
Литовська Республіка Каунас
Португальська Республіка Лісабон
Республіка Австрія Відень
Республіка Болгарія Варна, Софія
Республіка Молдова Кишинів
Республіка Польща Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Домброва Горнича, Краків, Люблін
Республіка Хорватія Загреб
Румунія Бухарест
Словацька Республіка Братислава
Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії Единбург, Лондон
Сполучені Штати Америки Детройт, штат Мічиган; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; Сакраменто, штат Каліфорнія; Чикаго, штат Іллінойс
Турецька Республіка Бельдібі
Угорщина Будапешт
Федеративна Республіка Німеччина Берлін, Гамбург, Єна, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Нюрнберг, Пассау, Дюссельдорф
Фінляндська Республіка Гельсінкі
Французька Республіка Марсель, Париж
Чеська Республіка Брно, Прага
Швейцарська Конфедерація Берн