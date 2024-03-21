Так, государство увеличит госзаказ на те специальности, которые нужны в действующих условиях. Детали рассказал глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций ВРУ Сергей Бабак.

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Какие специальности будет заказывать государство

Бабак говорит, что количество денег на подготовку специалистов не меняется.

Государство будет заказывать те профессии, в которых оно или платит полностью заработную плату, например, учителя, медики, или является монополистом в предоставлении рабочих мест, например, "Укрзализныця", атомная энергетика и тому подобное. Третья группа – это специальности, что нужны для национальной безопасности и обороны, или дефицитные направления, как, например, специфические инженерные специальности, украиноведение и похожие малозаметные вещи, что есть на самом деле фундаментальные для государства,

– сообщил Бабак.

И добавил, что государственный заказ в вузах переориентируется на нужды государства. Зато его уменьшат на тех специалистов, которых на рынке труда много.

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Бабак при этом рассказал, что "лишние" бюджетные средства, которые останутся после внедренных изменений, предлагают направить на гранты одаренным детям.

Если ребенок, заканчивая школу, составляет ВНО/НМТ на высокий балл, то он получит определенное количество денег. Сейчас сумма обсуждается в Кабмине, но ее точно хватит для того, чтобы поступить в большинство высших учебных заведений Украины на любую специальность,

– говорит нардеп.

Те, кто набрал меньшее количество баллов, получат меньше средств. Такая система грантов охватит гораздо больше людей, чем то количество, что сейчас охвачено госзаказом, резюмировал Бабак.