Так, під час створення персонального кабінету вступники зможуть скористатися мобільним застосунком Дія для автоматичного заповнення паспортних даних. Для цього важливо мати ID-картку або закордонний паспорт у Дії.

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Як зареєструватися на НМТ у Дії

Реєстрація для участі в НМТ стартує зі створення персонального кабінету за допомогою спеціального сервісу. Його можна знайти на вебсайті УЦОЯО.

Але вступники можуть створити персональний кабінет швидше і зручніше завдяки Дії. Потрібно надіслати копію цифрового паспорта через Дію – так персональні дані, необхідні для реєстрації, будуть завантажені до сервісу реєстрації автоматично.

Покрокова інструкція

Для реєстрації на НМТ через застосунок треба виконати такі дії:

Крок 1: Зайти на сторінку спеціального сервісу "Реєстрація для участі в НМТ" та ознайомитись із запропонованим документами, натиснути на кнопку "озпочати реєстрацію".

Крок 2: Вибрати опцію "Створити за допомогою Дії".

Крок 3: Натиснути на QR-код або відсканувати його камерою смартфона, на якому встановлена Дія, та підтвердити відправлення копії паспорта Дія.Підписом.

Крок 4: У сервісі реєстрації заповнити коротку стандартну форму, у якій важливо зазначити такі дані:

контактну інформацію;

обрати категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років";

зазначити навчальний предмет на вибір серед запропонованого переліку;

вибрати населений пункт в Україні, де плануєте перебувати в дні проведення іспиту, чи населений пункт за кордоном, де бажаєте складати НМТ;

завантажити копію документа про освіту (якщо ви випускник 2024 року – завантажити довідку з місця навчання, якщо закінчили школу в попередні роки – копію атестата чи свідоцтва про повну загальну середню освіту);

після проходження вищезазначених кроків обов'язково треба натиснути кнопку "Надіслати на обробку", щоб дані пішли на оброблення до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Саме ваш персональний кабінет є інструментом зв'язку з регіональним центром оцінювання якості освіти. У персональному кабінеті ви отримаєте повідомлення про успішну реєстрацію.

Крім того, тепер для входу в персональний кабінет можна використовувати Дія.Підпис. Для цього перейдіть на сторінку персонального кабінету, оберіть варіант "Вхід за допомогою застосунку Дія", натисніть на QR-код або скануєте його камерою смартфона, на якому є Дія та пройдіть перевірку за фото,

– кажуть у МОН.

Нагадаємо, що реєстрація для участі НМТ у 2024 році стартувала 14 березня 2024 року і триватиме до 11 квітня включно.