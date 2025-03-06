Стартувала реєстрація на НМТ у 2025 році

6 березня стартував основний період реєстрації осіб, які мають намір складати національний мультипредметний тест. Триватиме до 3 квітня 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти. Зареєструватися на НМТ можна різними способами.

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Розпочалася реєстрація на НМТ

Так, вступники можуть реєструватися на тестування за допомогою спеціального сервісу, який стане активним 6 березня о 00:01, створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО. Також це можна зробити автоматично, скориставшись застосунком Дія, або ж шляхом заповнення форми в реєстраційному сервісі.

Після створення персонального кабінету треба виконати в ньому такі дії:

зазначити реєстраційні дані (контактну інформацію, категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років", відомості про заклад освіти (для випускників поточного року), у разі потреби поставити відмітку про проходження НМТ під час додаткових сесій, указати на потребу створення особливих (спеціальних) умов), вибрати із запропонованих переліків навчальний предмет на вибір і населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник / вступниця планує перебувати в дні проведення НМТ, а також мову складання предметів сертифікаційної роботи; завантажити сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів (їх перелік програма визначить автоматично відповідно до внесених реєстраційних даних):

документа, що містить інформацію про освіту: довідки з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2025 році (для цьогорічних випускників), або один із таких документів: документ про повну загальну середню освіту, документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, документ про здобутий освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, документ про здобутий ступінь вищої освіти, виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО, яка підтверджує наявність у ньому одного із зазначених у цьому підпункті документів про освіту (для випускників);

довідки про мову навчання (для вступників / вступниць, які бажають отримати завдання сертифікаційної роботи з математики, та/або історії України, та/або біології, та/або географії, та/або фізики, та/або хімії мовою корінного народу або національної меншини);

медичного висновку про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання за формою первинної облікової документації № 086-3/о "Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання", затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 (для осіб з особливими освітніми потребами);

3. підтвердити бажання взяти участь в НМТ і надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши на відповідну кнопку в сервісі.

Які основні дати треба знати

До 8 квітня зареєстровані матимуть змогу в персональних кабінетах внести зміни (вибрати інший предмет додаткового блоку чи змінити населений пункт в Україні / за кордоном, у якому бажають пройти НМТ).

У додатковий період (9 – 14 травня) зможуть зареєструватися для проходження НМТ під час додаткових сесій особи, які не змогли цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвалися в основний період реєстрації, але їм відмовили. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня.

З 4 травня для зареєстрованих учасників основних сесій НМТ з'явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж додаткових сесій матимуть змогу це зробити з 11 липня.

У рубриці "Процедура реєстрації" докладно описали, як зареєструватися, які документи потрібно підготувати, які вимоги до їх завантаження, як перевірити стан опрацювання реєстраційних документів, як унести зміни до реєстраційних даних, що робити, якщо відмовлено в реєстрації, тощо.