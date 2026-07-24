Які студентські міста світу варто обрати у 2027 році: рейтинг найкращих

Оприлюднили рейтинг найкращих студентських міст 2027 року. "Золото" у цьому списку другий рік поспіль завоював Сеул (Південна Корея).

"Срібло" отримав Токіо (Японія), "бронзу" – Лондон (Велика Британія). Результати рейтингу оприлюднили на сайті QS Universities Rankings.

Які міста стали лідерами рейтингу

Найбільше у рейтингу місць забрали міста Великої Британії – загалом 16. США представляють 14 міст, Китай – 10. Сідней (Австралія) увійшов до п'ятірки найкращих, Шанхай (Китай) – до першої двадцятки.

Відень (Австрія) піднявся на дев'яте місце та посідає друге місце у світі за бажаністю. До речі, австрійські виші є одними з найуспішніших у Європі завдяки винятково міжнародному світогляду.

А от Китай рейтингу представляють більше міст, ніж будь-коли. Пекін займає 12 місце, а Шанхай – 21. Цьому сприяють доступність, якість університетів та зв'язки з роботодавцями.

Цікаво! Жодне українське місто до цього рейтингу не потрапило.

Париж (Франція) посідає п'яте місце за кількістю університетів. Ліон (71 місце), Тулуза (124 місце) та Монпельє (147 місце) різко падають, хоча доступне фінансово навчання утримує Францію серед найдоступніших напрямків.

Мюнхен та Берлін (Німеччина) є одними з найбільш оцінених у світі серед студентів та випускників. Натомість Гамбург посідає 103 місце в рейтингу.

Три італійські міста, з яких найвище розташувався Мілан (39 місце), піднялися на п'ять позицій завдяки привабливості для роботодавців та зростанню кількості університетів.

Щодо японських міст, то Кіото піднявся на 16 місце, Осака – на 60.

Амстердам, єдине місто Нідерландів у рейтингу, піднявся на 19 місце та очолив світовий рейтинг за привабливістю.

Швейцарія може похизуватися двома містами у рейтингу. Це Цюрих і Лозанна (23 місце).