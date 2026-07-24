"Серебро" получило Токио (Япония), "бронзу" – Лондон (Великобритания). Результаты рейтинга были опубликованы на сайте QS Universities Rankings.

Какие города стали лидерами рейтинга

Больше всего мест в рейтинге взяли города Великобритании – в общей сложности 16. США представлены 14 городами, Китай – 10. Сидней (Австралия) вошел в пятерку лучших, Шанхай (Китай) – в первую двадцатку.

Вена (Австрия) поднялась на девятое место и занимает второе место в мире по привлекательности. Кстати, австрийские вузы являются одними из самых успешных в Европе благодаря исключительно международному мировоззрению.

А вот Китай в рейтинге представлен большим количеством городов, чем когда-либо. Пекин занимает 12-е место, а Шанхай – 21-е. Этому способствуют доступность, качество университетов и связи с работодателями.

Интересно! Ни один украинский город в этот рейтинг не попал.

Париж (Франция) занимает пятое место по количеству университетов. Лион (71-е место), Тулуза (124-е место) и Монпелье (147-е место) резко падают в рейтинге, хотя доступное с финансовой точки зрения обучение позволяет Франции оставаться среди самых доступных направлений.

Мюнхен и Берлин (Германия) являются одними из самых ценимых в мире среди студентов и выпускников. В то же время Гамбург занимает 103-е место в рейтинге.

Три итальянских города, из которых выше всех расположился Милан (39-е место), поднялись на пять позиций благодаря привлекательности для работодателей и росту количества университетов.

Что касается японских городов, то Киото поднялся на 16 место, Осака – на 60.

Амстердам, единственный город Нидерландов в рейтинге, поднялся на 19 место и возглавил мировой рейтинг по привлекательности.

Швейцария может похвастаться двумя городами в рейтинге. Это Цюрих и Лозанна (23-е место).