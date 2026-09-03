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Освіта Освіта в Україні Оприлюднили рейтинг шкіл України 2026 року за результатами НМТ
3 вересня, 17:24
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Оприлюднили рейтинг шкіл України 2026 року за результатами НМТ

Марія Волошин

Ресурс Освіта.ua склав рейтинг шкіл України за підсумками національного мультитесту 2026 року. Сюди також увійшли коледжі та виші, які здійснюють навчання фахових молодших бакалаврів з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти.

Про це інформує Osvita.ua. Для укладання рейтингу закладів освіти використали результати НМТ, отримані випускниками шкіл цьогоріч. 

Які школи стали найкращими цьогоріч 

НМТ містив чотири предметні блоки: українська мова, математика, історія України, предмет на вибір.

Зауважимо, що учні низки шкіл через військові дії продовжують навчання онлайн в інших областях України або за кордоном. Це могло вплинути на місце конкретного закладу освіти в рейтингу закладів регіону і на місце конкретної області в рейтингу областей.

Зважаючи на вказані особливості, ухвалення управлінських рішень не є доцільним за результатами учнів конкретної школи чи конкретного регіону в загальному рейтингу.

Заклади освіти України в таблиці ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів НМТ, отриманих учасниками тестування з усіх предметів НМТ та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи.

Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингового бала дивіться за посиланням

Десять найкращих шкіл у рейтингу:

Назва навчального закладу

Регіон

Місце

Рейт. бал

Бал ЗНО

Учнів / тестів

Склав (%)

Львівська гімназія "Євшан"

м.Львів

1

149.4

175

45/180

99

Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка

м.Львів

2

148.9

172.8

146/580

100

Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну м. Києва

м.Київ

3

148.4

173.4

73/276

100

Львівська академічна гімназія при Національному університеті "Львівська політехніка"

м.Львів

4

147.8

172.3

98/392

100

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

м.Київ

5

147.7

172.5

78/308

100

Науковий ліцей ім. Миколи Сабата Івано-Франківської міськради

м.Івано-Франківськ

6

147

171.8

68/272

100

Русанівський ліцей Дніпровського р-ну м. Києва

м.Київ

7

146.5

171.5

50/192

100

ТОВ "Київський ліцей "Кі скул"

м.Київ

8

146.2

171.9

6/24

100

Приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Ліцей "Екологія і Культура"

м.Київ

9

146.1

171.7

9/32

100

ТОВ "ЦЕНТР ОСВІТИ "ОПТІМА"

м.Київ

10

146

146

1945/7412

99

 Раніше ми розповідали, що оголосили 10 претендентів на звання найкращого вчителя 2026 року.

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