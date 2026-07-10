Визначили найкращі медичні виші України 2026 року
В Україні представили рейтинг найкращих медичних вишів нашої країни 2026 року. До нього увійшли десять ЗВО.
Медичні виші, які зайняли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 року, представив ресурс "Освіта.ua".
Як складали рейтинг
У рейтингу найкращих медичних ЗВО України представили 10 вишів, які є лідерами серед цієї категорії університетів.
Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу ЗВО України використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.
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Які медичні виші найкращі у 2026 році
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
Національний медичний університет імені Богомольця;
Тернопiльський національний медичний університет iменi Горбачевського;
Харківський національний медичний університет;
Вінницький національний медичний університет імені Пирогова;
Дніпровський державний медичний університет;
Буковинський державний медичний університет;
Полтавський державний медичний університет;
Івано-Франківський національний медичний університет;
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет.
Які виші стали лідерами загального рейтингу
Консолідований рейтинг українських вишів 2026 року охоплює результати 240 ЗВО нашої держави.
Лідером є Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Він очолює перелік найкращих ЗВО нашої країни впродовж десяти років.
Друге місце зайняв Львівський національний університет імені Івана Франка.
Третє – Національний університет "Львівська політехніка". Він також став найкращим технічним університетом країни.