Ці технічні виші визнали найкращими в Україні у 2026 році
В Україні представили рейтинг найкращих технічних вишів нашої держави 2026 року. До нього увійшли десять закладів вищої освіти.
Технічні виші, які зайняли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 року, представив ресурс "Освіта.ua".
Як складали рейтинг
У рейтингу найкращих технічних університетів України представили 10 закладів вищої освіти, які є лідерами серед цієї категорії ЗВО.
Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу вишів використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.
Які технічні виші найкращі у 2026 році
Рейтинг найкращих технічних вишів цьогоріч має такий вигляд:
Національний університет "Львівська політехніка";
НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";
Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";
Національний університет "Київський авіаційний інститут";
Вінницький національний технічний університет;
Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";
Державний університет "Житомирська політехніка";
Національний лісотехнічний університет України;
Харківський національний університет радіоелектроніки.
Нагадаємо, що Консолідований рейтинг українських вишів 2026 року охоплює результати 240 ЗВО нашої держави. Лідером є Київський національний університет імені Тараса Шевченка.