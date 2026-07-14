Ці технічні виші визнали найкращими в Україні у 2026 році

Технічні виші, які зайняли найвищі місця в консолідованому рейтингу закладів вищої освіти України 2026 року, представив ресурс "Освіта.ua".

Як складали рейтинг

У рейтингу найкращих технічних університетів України представили 10 закладів вищої освіти, які є лідерами серед цієї категорії ЗВО.

Традиційно для укладання Консолідованого рейтингу вишів використали відомі рейтинги університетів країни: "Топ-200 Україна", "Scopus" та "Бал НМТ на контракт". Кожен з них використовує важливі критерії оцінювання.

Які технічні виші найкращі у 2026 році

Рейтинг найкращих технічних вишів цьогоріч має такий вигляд:

Національний університет "Львівська політехніка";

НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут";

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка";

Національний університет "Київський авіаційний інститут";

Вінницький національний технічний університет;

Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка";

Державний університет "Житомирська політехніка";

Національний лісотехнічний університет України;

Харківський національний університет радіоелектроніки.

Нагадаємо, що Консолідований рейтинг українських вишів 2026 року охоплює результати 240 ЗВО нашої держави. Лідером є Київський національний університет імені Тараса Шевченка.