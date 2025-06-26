Як визначають результати НМТ-2025: етапи

В Україні ще триває основна сесія національного мультипредметного тесту. Знання учасників перевіряють протягом одного дня з чотирьох предметів.

Визначення результатів НМТ з кожного предмета відбувається у декілька етапів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Як отримати результати НМТ

Одразу після завершення виконання завдань з 4 предметів учасник тестування дізнається про кількість тестових балів за кожен предметний блок іспиту. Відповідна інформація з'являється на екрані монітора після натиснення кнопки "Завершити роботу".

Кількість тестових балів – це арифметична сума балів за відповіді на завдання, яку встановлюють шляхом додавання балів, отриманих у процесі зіставлення відповідей на завдання з ключами відповідей кожного учасника НМТ на основі схем нарахування балів за виконання завдань.

Опісля учасник мультитесту може самостійно визначити кількість рейтингових балів, які будуть використовуватись для участі в конкурсному відборі до вишів. Для цього треба використати таблиці переведення тестових балів у шкалу 100 – 200 балів з кожного предмета. Їх щорічно погоджує МОН.

Офіційні результати НМТ учасники отримають у персональних кабінетах у визначені Міністерством освіти і науки України строки. Для учасників основної сесії це буде до 4 липня, додаткової – до 30 липня.

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Результати НМТ як рейтингові оцінки за шкалою 100 – 200 балів зазначають в Інформаційній картці до Сертифіката (додаток 3), розміщеній у персональному кабінеті.

Також результати тестування як рейтингові оцінки за шкалою 100 – 200 балів Український центр оцінювання якості освіти передає до відповідного реєстру в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Після офіційного оголошення результати НМТ можуть змінити (анулювати) за рішенням апеляційної комісії або суду.