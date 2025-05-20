Робота для дітей: з якого віку можна працювати в Україні та які права мають неповнолітні

Часом діти з певних причин починають працювати в доволі юному віці до досягнення повноліття. Але, як показує практика, більшість з них не знає своїх прав та пільг, які їм гарантує держава.

Важливо ознайомити підлітків, які хочуть працювати, з їх правами, передбаченими законами та спеціальними нормами щодо охорони праці неповнолітніх, пише 24 Канал. Тож, з якого віку можна працювати та які права мають діти – читайте у матеріалі.

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З якого віку діти можуть працювати в Україні

Законодавство України, як інформує офіційний сайт Верховної Ради, не допускає прийняття на роботу осіб молодше 16 років. За згодою одного із батьків або особи, яка його заміняє, можуть, як виняток, прийматись на роботу особи, які досягли 15 років.

З 14 років діти можуть працювати у вільний від навчання час на легких роботах, що не шкодять здоров'ю та не заважає навчанню.

До якої роботи не можна залучати підлітків

Водночас осіб, які молодші 18 років не можна залучати до важких робіт і до робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці. Також виключена праця підлітків на підземних роботах. Забороняється також залучати осіб, молодших 18 років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми.

Окрім того, не можна залучати підлітків до нічних, надурочних робіт і робіт у вихідні дні. Зарплата для неповнолітніх працівників при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, як працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи.

За інформацією Державної служби з питань праці, усі особи віком до 18 років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду і до 21 року мають щороку проходити обов’язковий медогляд.

Скільки мають працювати діти

Робочі години для неповнолітніх:

від 16 до 18 років – до 36 годин на тиждень;

з 15 до 16 років – до 24 годин на тиждень;

учні 14 – 15 років під час канікул – до 24 годин на тиждень.

Якщо неповнолітні поєднують роботу з навчанням, то їхні робочі години скорочуються вдвічі:

з 16 до 18 років – не більше 18 годин на тиждень;

з 14 до 16 років – до 12 годин на тиждень.

На жаль, умови воєнного часу торкнулись і праці неповнолітніх. Так, для працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, його тривалість не може перевищувати 50 годин на тиждень. Варто врахувати, що збільшення на період воєнного стану тривалості робочого часу є правом, а не обов’язком роботодавця.

Умови прийняття неповнолітніх працівників на роботу

З неповнолітнім працівником обов’язково потрібно укласти трудовий договір в письмовій формі. Зокрема, роботодавець повинен завести трудову книжку працівнику не пізніше, ніж після п'яти днів від прийняття на роботу.

Для неповнолітніх дітей немає випробувального терміну при прийнятті на роботу. Окрім того, роботодавець повинен провести для працівника безкоштовно інструктаж, навчання з питань охорони праці та з надання першої медичної допомоги.

Додамо, що порушення правил працевлаштування неповнолітніх осіб може бути кваліфіковано як грубе порушення трудового законодавства, і спричинити притягнення роботодавця до кримінальної відповідальності.