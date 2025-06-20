Російський обстріл знову пошкодив Одеську політехніку

Під час атаки на Одесу вночі 20 червня постраждав корпус Національного університету "Одеська політехніка". Попередній обстріл будівлі був два роки тому.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тетяну Овчаренко, доцентку кафедри культурології та філософії культури.

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Як росіяни пошкодили Одеську політехніку

Ворог знову вдарив по університету.

Що у нас нового?! Пройшло 2 роки з того дня, коли прилетіло в Політех. І ось знову. Сьогодні постраждав хімкорпус по вулиці Семінарській. Тут знаходиться наша кафедра культурології та філософії культури,

– написала доцентка.

Пошкоджений корпус Одеської політехніки / Фото Tanya Teatralova

Окупанти били по Одесі дронами, поранивши 14 людей і вбивши одну. Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, навчальні заклади, магазини, автомобілі містян. Один з будинків повністю знищено.

Із навчальних закладів постраждали два навчальні корпуси та студентський гуртожиток Національного університету "Одеська юридична академія". А ще науково-технічна бібліотека, патентний відділ, лабораторії та актову залу Одеського національного технологічного університету.

А під час останньої атаки на Київ було пошкоджено корпус КПІ.