Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Татьяну Овчаренко, доцента кафедры культурологии и философии культуры.
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Как россияне повредили Одесскую политехнику
Враг снова ударил по университету.
Что у нас нового?! Прошло 2 года с того дня, когда прилетело в Политех. И вот опять. Сегодня пострадал химкорпус по улице Семинарской. Здесь находится наша кафедра культурологии и философии культуры,
– написала доцентка.
Поврежденный корпус Одесской политехники / Фото Tanya Teatralova
Оккупанты били по Одессе дронами, ранив 14 человек и убив одного. Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, учебные заведения, магазины, автомобили горожан. Один из домов полностью уничтожен.
Из учебных заведений пострадали два учебных корпуса и студенческое общежитие Национального университета "Одесская юридическая академия". А еще научно-техническая библиотека, патентный отдел, лаборатории и актовый зал Одесского национального технологического университета.
А во время последней атаки на Киев был поврежден корпус КПИ.